Keiko Fujimori insiste en debate con Pedro Castillo

La postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a retar a su contrincante de Perú Libre, Pedro Castillo, para que participe en los cuatro debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Incluso le pidió a Castillo que, en caso contrario, le permita debatir con Vladimir Cerrón .

“Lo que espero, señor Castillo, es que usted cumpla con su palabra, si he podido participar en este debate (Chota), que es importante para el intercambio de ideas, espero que usted ahora participe en los cuatro debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones , y si no tiene los pantalones bien puestos para defender sus ideas, quizá permita que el señor Cerrón debata conmigo, acá lo importante es que todos los peruanos puedan saber su pensamiento, su plan, su equipo y cómo lo va a hacer”, declaró desde Ventanilla.

Fujimori señaló además que no pondrá condiciones de lugar ni fecha ni hora porque –según dijo– para ella lo más importante es que los cuatro debates del JNE se realicen. Y pese a que el alcalde de Chota lo ha desmentido, insistió en que antes de llegar a esa ciudad para el primer encuentro le cambiaron la metodología.

“Hemos demostrado que yo no me corro, al contrario, a mí me pusieron todo tipo de condiciones, pero allí estuve porque es importante que se realicen los debates. Ahora le toca cumplir a usted con su palabra y desde acá le digo: ‘No te chupes, Pedro, no te chupes’. Vamos a esperar qué contesta porque hasta ahorita no quiere seguir debatiendo”, señaló ante decenas de seguidores que no cumplieron el distanciamiento social.

Agregó que sería “muy peligroso para la democracia” lo dicho por Cerrón, quien declaró a un canal de cable que, de ganar el Ejecutivo, buscaría el cambio de la Constitución haciendo cuestión de confianza sobre ello con un proyecto de ley que, de ser rechazado, le permitiría cerrar el Congreso.

Fujimori se comprometió con la población de Ventanilla, en un eventual gobierno suyo, a entregar cien mil lotes a nivel nacional para las familias que no tienen un espacio donde vivir.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.