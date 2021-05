Flores: “Tomamos el compromiso de FP de no ser un Gobierno fujimorista”

Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), comentó que su grupo ha decidido respaldar la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta por considerarla la “opción democrática”. Además, señaló que espera que, de ser elegida, cumpla con que “no sea un Gobierno fujimorista”.

“ Le tomamos la palabra a la candidata y los voceros de Fuerza Popular respecto a su compromiso de no ser un Gobierno fujimorista . Finalmente, una reflexión desde nuestro lado sobre la importancia que la economía social de mercado impulse con decisión a la formalización de la propiedad, la ruptura de mercantilismo, rentismo, para ser un capitalismo popular”, declaró a Canal N.

En esa misma línea, Flores Nano refirió que desde el PPC han propuesto diversas medidas a Fuerza Popular porque tienen la convicción de “contribuir” con el Perú.

“Hemos hecho unos planteamientos con mucha modestia, conscientes de que nuestro resultado electoral no ha sido el más auspicioso, pero invocando la trayectoria del partido para decirles ‘queremos contribuir con estas reflexiones a la necesidad que el próximo gobierno cumpla con estos requisitos’”, agregó.

Asimismo, comunicó que en su agrupación política llegaron a un acuerdo para apoyar la postulación a la presidencia de Fujimori Higuchi, dado que anteriormente han sido partidos antagónicos. Saludó que la lideresa fujimorista haya hecho un mea culpa.

“ Me parece que ha habido un reconocimiento de errores y eso es positivo . Se ha reconocido no solo el error del pasado, sino el error que la mayor parte de gente juzga porque es lo inmediato: la conducta de una mayoría que no entendió su responsabilidad histórica”, sostuvo.

Días atrás, Lourdes flores ya había informado que el PPC apoyará a Keiko Fujimori en la segunda ronda electoral. “ Creo que la señora Fujimori puede representar el retorno a los repertorios, a las postas médicas, canales de regadíos, al trabajo cerca de la gente ”, escribió en su cuenta de Twitter el último 27 de abril.

“Hay en el Perú clamor de cambio”

La expresidenta del PPC reconoció que en el país existe una invocación al cambio y manifestó que este debe ser tomado en cuenta, pero primando un modelo económico más inclusivo.

“No podemos cerrar los ojos de que hay en el Perú clamor de cambio. Hay necesidad de un Estado presente, eficiente, y una apertura de la economía para ser más inclusiva. Ese es el complemento que debemos hacer para enfrentar desde el lado de la economía social de mercado a las tesis comunistas que dicen ‘vamos a repartir lo que existe’”, expresó.

