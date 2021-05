Flor Pablo sobre candidatos: “Nuestra disposición a conversar está, para ambos”

Flor Pablo Medina, virtual integrante del Partido Morado para el Congreso 2021-2026, resaltó que la agenda que presentó, así como su compañero Edward Málaga, fue dirigida a ambos candidatos de segunda vuelta presidencial, no solo a uno .

El último lunes, el postulante Pedro Castillo los invitó, vía Twitter, a sumarse a su equipo de campaña por una “agenda común para el país”. Sin embargo, esos mensajes fueron eliminados este martes.

Por su parte, la también exministra de Educación informó que el Partido Morado como institución se reunirá próximamente con la agrupación política de izquierda, encuentro que se coordinó previamente, así como lo hizo con el de Fuerza Popular.

“Estamos a la expectativa de una invitación formal o crucial que se está gestionando con el partido. Esperamos que esa reunión se pueda dar, igual como lo ha tenido el presidente Guzmán con Keiko Fujimori. (...) Vamos a ir de manera institucional, no como Flor Pablo o Edward Málaga, Nuestra disposición a conversar está, no solo para un lado, sino para ambos ”, mencionó en diálogo con Radio Santa Rosa.

Pedro Castillo invitó a Edward Málaga a sumarse a su equipo en la lucha contra la pandemia.

Flor Pablo Medina niega que sea parte del equipo de Castillo Terrones, pero resaltó estar dispuesta, así como sus compañeros de partido, a dialogar con las fuerzas políticas que buscan llegar ala presidencia en el balotaje.

“ No, en ningún caso (he sido reclutada). He planteado una agenda pública. Lo que ha habido es un tuit. Nosotros seguimos el camino formal de solicitar la reunión. (...) Ambos candidatos debieran darnos señales que van a respetar la división de poderes. Yo no estoy decidida, no me convencen”, agregó.

Flor Pablo: Hemos lanzado la agenda para que como partido hagan giros a sus planteamientos

Asimismo, explicó que ponen a disposición de los organizaciones políticas las propuestas técnicas que desarrolló el Partido Morado para lograr que replanteen las iniciativas que dieron en la primera vuelta.

“Hemos lanzado la agenda para escuchar una respuesta, y la respuesta no es venga usted a mi equipo de trabajo, sino como partido no tener miedo de hacer giros a sus planteamientos de la primera vuelta. Sí me mantengo en que tenemos que elegir a alguien, pero realmente no veo que se estén esforzando ”, mencionó.

Flor Pablo fue la única candidata a la vicepresidencia de la plancha de Julio Guzmán. Foto: Carlos Félix/La República

Flor Pablo: “No vamos a regalar nuestro voto”

La también excandidata a la vicepresidencia de Julio Guzmán resaltó que como partido esperan comunicados de parte de los postulantes en segunda vuelta que den garantías de respeto a pilares fundamentales de la democracia.

“En general nosotros no vamos a regalar nuestro voto. Que tengan la voluntad tanto Keiko Fujimori como el profesor Pedro Castillo de tender puentes significa que nos dan una garantía de respeto a los derechos humanos, al marco constitucional, que van a fortalecer nuestra institucionalidad democrática, respetando nuestra independencia de poderes, las reformas educativas. Nos dicen eso y nos sentamos a conversar ”, subrayó.

