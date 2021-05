De Soto: Mi impresión es que Pedro Castillo está secuestrado por su partido

El expostulante presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, señaló que tiene la impresión de que Pedro Castillo se encuentra “secuestrado” por el partido político Perú Libre, del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, y que quiere rescatarlo.

“ La impresión que a mí me da y lo quiero decir explícitamente y abiertamente es que él (Castillo) no está seguro , porque cada vez que trató de conversar conmigo, de las ocho que ha tratado, en seis ha sido prohibido por su partido político Perú Libre”, expresó el economista en diálogo con Cara a cara de TV Perú.

“Y si se ha reunido finalmente conmigo un par de veces ha sido porque ha logrado separarse de la gente que le prohibía. Eso me hace pensar que el candidato todavía no está convencido, pero su estructura de apoyo, que es marxista leninista, quiere efectivamente entramparlo. (...) Mi impresión es que está secuestrado. Lo que yo quiero es rescatarlo si es que está secuestrado”, añadió.

De Soto también contó que en los dos encuentros que tuvo con el maestro de escuela vio cierta apertura en el aspirante presidencial, pero que esta desapareció durante el debate en Cajamarca.

“Lo que ocurrió en el debate de Chota, que a mí me impresionó, es que él había comenzado, después de nuestras conversaciones, a hablar del empresariado, hablar de la libertad, hablar de que no había ideología comunista de por medio y había un progreso hacía una definición. Y con Chota volvió a salir el lenguaje marxista leninista. Y eso me hizo a mí ya el domingo decidir”, explicó.

Además, indicó que quiere darle la oportunidad a Pedro Castillo de que convenza “a todos de que no va a ir en el camino del marxismo leninismo”. Y a Keiko Fujimori le dijo que “diga explícitamente que tiene un plan para incluir, para que los peruanos sepamos para qué estamos votando”.

De Soto anunció su voto por Keiko Fujimori

El último domingo 2 de mayo, el excandidato Hernando de Soto manifestó que votará por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral. Tomó la decisión tras ver el debate en Chota, Cajamarca.

“Lo que yo pienso hacer es lo siguiente. Yo pienso decir que, personalmente, voy a votar por Keiko por lo que he visto en el debate, por las reticencias que había comenzado y el camino que había tomado Pedro (Castillo), pero con mis reservas ”, declaró el economista durante una entrevista en Latina.

Sin embargo, indicó que tratará de convencer y presionar a Keiko para que incluya en su plan de gobierno una “economía de mercado inclusiva”, que hasta el momento no se aplica en Perú. “Todos deben tener los mismos derechos como el sector formal, sino va a ganar la inclusión comunista que no lleva a nada, y vamos a sacrificar la posibilidad de ser un gran país capitalista pero popular”, expresó.

