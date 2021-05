El exaspirante a Palacio de Gobierno con Podemos Perú, Daniel Urresti, contó que aún no define a quién de los dos candidatos presidenciales dará su voto de cara a la segunda vuelta electoral el próximo domingo 6 de junio.

Asimismo, consideró que lo más probable es que esta elección “se defina en la última semana”. Además, reveló que, antes de tomar una decisión, espera que Pedro Castillo de Perú Libre “rompa definitivamente” con el presidente de su partido, Vladimir Cerrón.

“Lo que yo reclamo es que, para tomar una decisión, por un lado, el señor Pedro Castillo rompa definitivamente, no deslinde, si no rompa públicamente con el señor (Vladimir) Cerrón y con aquellos individuos que están en su entorno, y que están relacionados con Sendero Luminoso”, manifestó en RPP este martes minutos antes de su audiencia en el Poder Judicial por el caso Hugo Bustíos.

En ese sentido, Urresti aseguró que en caso de que Castillo no decida separarse de Cerrón y este último tampoco rompa “con el pensamiento Gonzalo”, entonces optaría por dar su voto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien, de acuerdo a Urresti, “es la representación viva de la corrupción”.

“(Si Castillo no rompe con Cerrón), voy a pensar y a creer decididamente que el señor Cerrón representa lo que son las ideas del pensamiento Gonzalo, de Sendero Luminoso, no hay otra forma. Si eso es así, si hasta el último día el señor Castillo no rompe con ese entorno que representa Sendero Luminoso, pues eso me empujaría a votar por el otro extremo (Keiko Fujimori), que es la representación viva de la corrupción y contra la cual he luchado siempre ”, expresó.

El último lunes, Urresti sostuvo que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo no se prepararon para gobernar. También sugirió que ambos firmen una hoja de ruta, como lo hizo Ollanta Humala en la segunda vuelta del 2016.

“Sugiero enfáticamente que ambos candidatos firmen y juramenten una hoja de ruta que los obligue a mantener parámetros democráticos, sea cual sea el que nos gobierne, y sobre todo que acabe esta feria de ofrecimientos que solo son una burla y engaño al pueblo peruano”, ratificó por medio de un comunicado.

“Posiblemente mi voz se hizo pública desde que fui ministro y candidato, pero yo, toda la vida, desde donde he podido, he rechazado tajantemente lo que vendría haciendo el fujimorismo. El fujimorismo le ha hecho mucho daño al país destruyendo la institucionalidad, las instituciones ahora están respondiendo poco a poco”, acotó.

