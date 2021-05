César Acuña niega algún “acuerdo bajo la mesa” en apoyo a Keiko Fujimori

El ex aspirante al sillón presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre su respaldo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con miras a la segunda vuelta electoral el próximo domingo 6 de junio.

Al respecto, dijo que “después de toda una evaluación” decidió apoyar a la representante del fujimorismo, ya que vio de su parte en los últimos días “un compromiso de hacer un gobierno sin corrupción y en defensa del estado de derecho”, pese a que busca reivindicar la dictadura de su padre Alberto Fujimori.

Por otro lado, Acuña consideró que Pedro Castillo de Perú Libre “es un buen profesor y le parece una persona honesta”; no obstante, afirmó que “no está de acuerdo con un gobierno estatista” ni tampoco con su posición de cerrar instituciones como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo.

“Pedro Castillo es un buen profesor, me parece una persona honesta pero lo malo es la gente que lo acompaña (….) La institucionalidad es clave en el Perú, por eso no estoy de acuerdo con que Castillo diga que va a desaparecer el Tribunal Constitucional. Estoy de acuerdo con la reforma constitucional, una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente, pero creo que no es el momento para eso”, manifestó este martes en Exitosa.

En otro momento, el también exalcalde de Trujillo sostuvo que “lo más inteligente” que puede hacer Keiko Fujimori “es llamar a la unidad de todos los políticos” con el fin de obtener su respaldo y que estos puedan ayudarla en un eventual gobierno.

“Esto no es apoyar a Keiko Fujimori sino apoyar a la gente que lo necesita, que sienta que el Estado está cerca de ellos (….) Si ella (Keiko Fujimori) es presidenta tiene que llamar a la gente con experiencia, pero no buscando intereses personales. Por si acaso yo no he hablado con Keiko. Tampoco me senté para decirle que necesito algo y por eso la voy a apoyar . Yo tengo mi trabajo, no necesito pedir nada”, acotó.

Posteriormente, César Acuña mencionó que el próximo 8 de mayo APP tendrá una sesión plenaria donde ratificara su apoyo a la hija del exdictador Alberto Fujimori y que lo hará pensando en los intereses del país “y no en querer ministerios o pensando en compartir la gestión”.

“ No hay ningún negociado. No hay ningún acuerdo debajo de la mesa . Que quede clarísimo. Esta decisión es por mi país. Para mí no ha sido fácil. Hay mucha gente que me llama y me dice que todo lo que he construido puedo perderlo. Hoy es el momento de poner el pecho, de no escondernos. Hay gente que se esconde y no está bien. Yo estoy expuesto a cualquier cosa”, añadió.

Anuncian respaldo y luego ponen exigencias

El último domingo, César Acuña informó que en la segunda vuelta electoral votará por Keiko Fujimori porque la considera “el mal menor”. Al día siguiente su partido político emitió un comunicado en esta misma línea.

La organización precisó que el respaldo a la heredera del fujimorismo “no implica un cheque en blanco ni mucho menos una forma de cogobierno”. Agregaron que la postulante por tercera vez a la presidencia “debe ser consiente y aprender de sus errores”, por lo que debería pedir perdón a la población.

Agregan la exigencia de un compromiso público con la lucha contra la corrupción, el respeto a la institucionalidad, la separación de poderes”. Sin embargo estos pedidos lo hacen luego de expresarle su respaldo.

La bancada de su partido APP, Fuerza Popular y la mayoría de fuerzas políticas se unieron para aprobar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra en noviembre de 2020, lo que agravó la crisis política que generó el descontento de la población y la muerte de dos jóvenes que salieron a las calles para exigir cambios.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional