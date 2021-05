Keiko: Cerrón no está satisfecho con el resultado de Pedro Castillo en debate

La candidata presidencial Keiko Fujimori se refirió al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de quien dijo que no estaría “muy satisfecho” con la participación que tuvo Pedro Castillo en el debate en Chota, Cajamarca.

“ Parece que él (Vladimir Cerrón) no está muy satisfecho con el resultado y el desempeño del candidato Castillo después de este debate . Yo no voy a calificarlo, la población finalmente tomará la decisión de quién ha hecho un mejor desempeño y eso se va a notar sobre todo el día de la elección”, declaró a Willax.

Cerrón Rojas manifestó que el docente cajamarquino realizó una “buena presentación” en el encuentro, sin embargo, precisó que su intervención “pudo haber sido mejor”.

Fujimori Higuchi señaló que aprobó todos los requisitos que puso Castillo Terrones porque eso era garantía de que se presentaría en los eventos electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, esto no se ha concretado hasta el momento.

“Acepté que me pongan todas las condiciones del debate porque lo que le dije al señor Castillo al inicio y al final es ‘Usted me pide debatir con estas condiciones para poder luego participar en los debates del JNE’. Eso es lo que estamos esperando, pero no acepta”, sostuvo.

Estrategia para controlar la COVID-19

Por otro lado, la lideresa fujimorista explicó que de ser elegida como presidenta de la República, se enfocará en trabajar para mejorar la atención primaria y efectuar diagnósticos acertados de contagios de COVID-19.

“ Lo primero es hacer un buen diagnóstico , y eso es algo que en nuestro país no está ocurriendo. La utilización de las pruebas rápidas ha sido una de las decisiones más nefastas que tomó el expresidente Vizcarra porque nunca permitió que el sistema de salud conociera quiénes son las personas realmente contagiadas”, comentó.

En ese sentido, indicó que una eventual administración suya incrementará la cantidad de pruebas de descarte que se realizan a nivel nacional. De igual modo, aseguró que edificaría plantas de oxígeno en todo el Perú.

“ Utilizaremos masivamente 70.000 pruebas moleculares por día, a nivel nacional, de manera gratuita (...) Construiremos 100 plantas de oxígeno, se repartirá esto de manera gratuita con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En las zonas más alejadas de nuestro país, entregaremos concentradores de oxígeno”, agregó.

Al ser cuestionada acerca de cómo se lograría este planteamiento y de dónde obtendría el dinero para cubrirlo, expresó que este saldría “del presupuesto”.

Asimismo, en el marco de la lucha contra la pandemia, insistió en que promovería la rápida adquisición de dosis contra la COVID-19. Para ello, anunció que expertos en salud de su partido estarán viajando a otras naciones para conocer sobre la disponibilidad de las vacunas.

“ Tenemos que agilizar la compra de las vacunas . Lo importante es que rápidamente todos los peruanos tienen que ser vacunados, ya que lamentablemente esta segunda ola se está llevando miles de vidas”, apuntó.

