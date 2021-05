Cerrón descarta asesoramiento a Castillo: “Yo le sugiero algunos alcances”

El sentenciado Vladimir Cerrón manifestó que él no tiene ninguna injerencia en el discurso del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. No obstante, indicó que le brinda recomendaciones para sus presentaciones.

“ Asesorando no sería el término, yo diría más bien sugerirle algunos alcances porque Pedro Castillo sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, y se supone que el asesor tiene que tener una mayor experiencia”, declaró a Best Cable.

En esa misma línea, el secretario general de Perú Libre señaló que tanto el maestro cajamarquino como otros miembros del partido dan a conocer sus planteamientos para “llegar a un consenso”.

“Pedro aporta su parte y nosotros también hacemos lo nuestro y llegamos a un consenso de propuestas. Aquí no hay una organización piramidal en lo que va a decir el partido, porque este tiene un programa y lo interpretamos de acuerdo a nuestra realidad”, agregó.

Cerrón acompañó a Pedro Castillo a la Embajada de Rusia

De igual modo, Cerrón Rojas dio a conocer que acompañó a Pedro Castillo a la Embajada de Rusia para evaluar la posibilidad de adquisición de vacunas contra la COVID-19, en caso de que sea elegido como presidente de la República.

“Yo he conversado con Pedro antes de que él salga a Cajamarca, y el tiempo ha sido breve porque fuimos a la Embajada rusa para hablar sobre qué posibilidades reales existen de ganar el gobierno y tener un lote importante de vacunas ”, expresó.

Desempeño de Pedro Castillo en el debate en Chota

Por otro lado, al ser consultado sobre su opinión del desempeño del candidato presidencial de Perú Libre en el debate en Chota, Vladimir Cerrón comentó que “pudo haber sido mejor”.

“Yo creo que Pedro ha hecho una buena exposición, ha hecho un buen debate, pero pudo haber sido mejor porque los argumentos que existen para demostrar la calidad real del fujimorismo son abundantes”, refirió el exgobernador regional de Junín.

Dijo también que lo rescatable de las intervenciones de Castillo Terrones en el encuentro con su contendora Keiko Fujimori fue que recalcó que el programa de Perú Libre no tendrá modificaciones.

“Lo interesante de todo esto es resaltar que Pedro Castillo ha reafirmado el plan de gobierno que tiene Perú Libre y no existe un cambio y una hoja de ruta como ya nos dejaron experiencias anteriores con este sinsabor”, apuntó.

