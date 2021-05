Este 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un derecho de los periodistas y medios de comunicación para expresar libremente, y sin temor a coacción o represalias, sus opiniones e informaciones.

En lo que va del 2021, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha reportado 69 vulneraciones de este principio, de los que resaltan 26 casos de amenazas y hostigamientos hacia periodistas. En ese sentido, Pedro Castillo y Keiko Fujimori han asegurado que, de llegar a la presidencia, respetarán este principio, pero tanto sus actos como los de los miembros de sus partidos entran en contradicciones con esas declaraciones.

Perú Libre y sus contradicciones

Pedro Castillo, postulante por Perú Libre, aseguró a fines de abril que no fiscalizará a la prensa, a pesar de que en su plan de gobierno —el cual no va a cambiar— cuestiona a los medios de comunicación de forma severa e injusta.

“Creo que si no hay libertad de prensa, cometeríamos el gran error de que se digan cosas sesgadas... No se va a fiscalizar, sino llamar a una situación de consenso, conversar, y decir: ‘Usted como medio de comunicación, qué nos interesa más para el país’”, señaló en diálogo con Punto Final el 18 de abril.

En el ideario de la agrupación política, se explica que en la formación de la educación de los estudiantes se debe incluir a la prensa, y se detectará y eliminará “la famosa radio y TV basura que se transmite en el país”. Además, se indica que el Poder Ejecutivo debe evaluar los contenidos, ya que varios medios “distorsionan la mente” de las nuevas generaciones.

“ Los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión , evitando de esta forma que se atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad peruana”, se señala.

El plan de gobierno considera a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) una herramienta para defender el poder económico de la oligarquía americana y propone su independización,

Por otro lado, Zaira Arias, virtual candidata de Perú Libre, amenazó con sacar del aire a un periodista y a su programa mientras era custodiada por agentes de seguridad hacia la salida del canal de televisión donde se presentó.

“Vamos a ganar, y tu programa y tu persona van a tener que retirarse”, sentenció Arias.

Antes de la primera vuelta, Castillo había manifestado que a los medios no se les puede tratar con “guantes de seda” debido a que no emiten programas culturales, una falsa afirmación que hizo a TV Perú.

“En algún medio de comunicación, lejos de esta farándula, de programas que venden todo tipo de basura, ¿hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos y darles un tiempo prudencial. Lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. Creo que no podríamos tratarlos con guantes de seda ”, expresó.

“Es peligroso que se hable de regulación de medios”

En diálogo con este medio, Zuliana Lainez, secretaria general de la ANP, indica que no se ha garantizado el derecho a la libertad de prensa. En el caso de Castillo, la periodista indica que causa miedo que se haga mención a la regulación de los medios de comunicación en su plan; sin embargo, considera que es positiva la propuesta de no concentrarlos.

“Perú Libre tiene un capítulo completo dedicado a los medios de comunicación. Hay cuestiones que, bien abordadas, pueden ser positivas, como el de limitar la concentración mediática. Lo peligroso es que se menciona de manera reiterada en su plan de gobierno el tema de regulación de medios y contenidos. Se escuda bajo la consigna de eliminar los programas ‘basura ’”, explica.

Adriana León, jefa del área de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), indicó a La República que ninguno de los dos candidatos garantiza la libertad de prensa, y que en el plan de Perú Libre, existen indicios de crear una ley para regular a los medios.

“En su ideario, hay una tendencia de generar contenidos para todos los medios. Quiere acabar con la concentración y es un problema que hay que mejorarlo, pero siento que hay indicios de hacer una ley y nosotros tenemos en América Latina nefastos ejemplos”, advierte.

Pedro Castillo durante el debate presidencial en Chota. Foto: La República

Fuerza Popular tampoco brinda seguridad

“Yo rechazo cualquier intento o sugerencia de limitar la libertad de expresión. Eso nos hace recordar lo que pasa en Venezuela o Cuba. Eso va en contra de lo que hemos defendido. Ha habido mucha crítica, pero siempre he sido respetuosa de la libertad de expresión”, indicó Keiko Fujimori en una entrevista con Canal N; no obstante, su partido no ha brindado mucha seguridad al respecto mientras tenía mayoría en el Congreso entre 2016 y 2019.

La bancada naranja votó en bloque en 2018 para que la iniciativa que regulaba el gasto de publicidad del Estado peruano, denominada Ley Mulder , sea aprobada. Pese a observaciones del Poder Ejecutivo y advertencias de especialistas que indicaban la inconstitucionalidad de la norma, el Congreso ratificó su decisión. Finalmente, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional porque vulneraba varios derechos, entre ellos, la libertad de prensa.

Un informe de la SIP sobre el disuelto Parlamento aseveraba que se intentó afectar la libertad de expresión, a través de proyectos de ley para restringir la publicidad estatal e incrementar las penas para casos de difamación.

“Las querellas por difamación fueron una herramienta utilizada para acallar a ciudadanos, medios y periodistas, por parte de personas involucradas en casos de corrupción o abusos de poder”, resalta.

Otra de las propuestas que impulsó Fuerza Popular fue el intento de prohibir el trabajo en medios para personas condenadas o investigadas por corrupción y la creación de una veeduría ciudadana de contenidos.

Por otra parte, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el exdictador sobornó a dueños de medios de comunicación para ser favorecido.

El plan de gobierno de Fujimori no menciona nada sobre este derecho

Zuliana Lainez comenta que en el plan de gobierno de Keiko Fujimori no se señala nada sobre la libertad de prensa, y recuerda que durante la dictadura de Albero Fujimori se vulneró este principio y fueron asesinados algunos periodistas.

“ En la época del fujimorismo fue cuando se escribieron las páginas más vergonzosas del ejercicio de la libertad de prensa en el país, como la compra de líneas editoriales. Fue también época de desaparición de periodistas, como la de Pedro Yauri, a manos del grupo Colina, y el asesinato de Melissa Alfaro”, comenta.

“En el plan de gobierno de Fuerza Popular no hay ninguna línea dedicada a temas de libertad de expresión o de derecho a la información”, añade.

Por su parte, Adriana León, comenta que a la lideresa de Fuerza Popular no le gusta la prensa y era molestoso para el Congreso de la República que los periodistas los investigaran.

“Entre 2018 y 2019, hubo diez intentos de generar leyes contra el derechos de la libertad de expresión, libertad de prensa, entre otros, y esto se dio porque en el Perú hay un buen periodismo de investigación y eso es molestoso para el Congreso”, asevera.

Keiko Fujimori llegando al debate con media hora de retraso. Foto: Aldair Mejía/La República

Importancia y consecuencias de vulnerar la libertad de prensa

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, afirma que la libertad de prensa es esencial para la democracia del país, y callarla sería el primer paso para controlar a la ciudadanía.

“Hay gente que no lo comprende, pero sin libertad de prensa y sin libertad de expresión no hay democracia. Si se vulnera este derecho, sería el primer paso para callar a la ciudadanía, ya que luego de censurar a la prensa, se pasaría a hacer los mismo con la ciudadanía”, precisa a La República.

Por otro lado, Lainez, indica que gracias a este principio, varios casos de corrupción pudieron darse a conocer a la ciudadanía , y subraya que de vulnerarse este derecho, podría manipularse a la ciudadanía.

“Este derecho permite hacer vigilancia de la gestión pública, y lo hemos visto sobre todo en nuestro país; casi todas las denuncias de corrupción han nacido desde la labor del periodismo, como los casos de Los Cuellos Blancos, Odebrecht, el Vacunagate, entre otros. Estas luego son recogidas por las instituciones del Estado que deben velar por combatirlas”, comenta.

Ante ello, León sugiere que ambos candidatos firmen un acuerdo en el que no vulnerarán este principio, ya que si atentan contra él, la información a la ciudadanía podría ser sesgada.

“Violar este derecho genera que no haya información o que esta sea completamente sesgada. Es un gran riesgo. La historia de nuestro país indica que los periodistas pueden investigar todo lo que quieran, y eso es bueno, porque la gente lo consume y lo ve a pesar de que no hay una justicia completa”, finaliza.

Keiko Fujimori Pedro Castillo

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.