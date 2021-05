Castillo a Fujimori: Si es honrada, diga a su bancada que se baje el sueldo

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, se refirió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y le exigió que pruebe su honradez hablando con su bancada para que los virtuales congresistas de su agrupación política se reduzcan el suelo a la mitad.

“ Señora Fujimori, si usted dice ser honrada, diga a su bancada que se baje el sueldo de sus congresistas electos ahora mismo a la mitad para demostrar que está cerca al pueblo peruano”, señaló Castillo dentro de una de sus actividades proselitistas en la ciudad de Bagua, Amazonas.

Asimismo, dejó en claro que el equipo técnico que presentará no estará conformado por políticos reciclados, ya que considera que los ciudadanos merecen respeto.

“ Yo no voy a traer a un equipo técnico reciclado, manchado de sangre y lleno de corruptos , porque el Perú necesita respeto, dignidad, lealtad y eso le vamos a dar”, agregó.

El aspirante a primer mandatario enfatizó en que él sabrá el momento adecuado para presentar a su equipo técnico y que no toleraría que le pongan su agenda.

“A mí no me va a poner mi agenda, a mí no va a venir a ponerme una agenda. Yo sabré cuándo pongo mi equipo técnico al servicio del país, con la representación auténtica de sus organizaciones, del pueblo organizado”, resaltó.

También se animó a desmentir las supuestas vinculaciones con la ideología política del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“ Es mentira que tenemos un pensamiento chavista y comunista. Comunista es aquel que come sin trabajar con la plata del pueblo”, remarcó.

Por último, Castillo dejó un mensaje confrontacional a la clase política que ha estado involucrada en temas de corrupción.

“No se preocupen. Ya comieron lo suficiente, ya robaron. Hoy dejen al pueblo que de lo poco que tiene el país sea para nuestros hijos, sea para los adultos, sea para los maestros, para los ronderos, para los agricultores”, finalizó.

