El Partido Nacionalista Peruano anunció que, antes de dar a conocer su apoyo a uno de los dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, o Pedro Castillo, de Perú Libre, primero estos deberán firmar “compromisos democráticos” como una forma de que el Perú salga de la crisis política, social y económica.

Así lo afirmó Wilfredo Pedraza, miembro de la Comisión Política de la agrupación, quien se refirió al comunicado del Partido Nacionalista donde pide a ambos postulantes publicar sus propuestas para enfrentar la pandemia y fomentar la reactivación económica.

“ Queremos exigirles compromisos democráticos , ya que las formas de cómo salir de esta crisis nos parece imprescindible. Por eso nuestro comunicado alude a un compromiso de diez puntos que garanticen estabilidad, democracia, y un buen gobierno de concertación nacional que permita tener al elector un voto informado de manera tal que después de esa situación nosotros tomaremos una decisión de a quién apoyar y a quién no”, declaró este domingo en Canal N.

En esa misma línea, Pedraza consideró importante que tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori “expresen compromisos públicos por escrito sobre temas que resultan absolutamente centrales y que puedan garantizar la democracia, una transición ordenada y, por supuesto, políticas adecuadas para salir de la crisis política, económica y de esta pandemia”.

“ Pedimos un compromiso para el ciudadano y para que los dos tercios que no ha votado, ni por uno ni por otro, sepan exactamente a qué atenerse después de la segunda vuelta . Me parece que no hay que regalar el voto. Creo que ambos candidatos tienen observaciones bastante consistentes, pero es inevitable. El país ya decidió por una de las dos fórmulas”, acotó.

Asimismo, el también ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala sostuvo que para el Partido Nacionalista no se trata “de un debate entre comunismo y capitalismo″, sino de saber qué candidato entiende mejor los temas planteados por el partido.

“Tengo claro que la votación será voto por voto. La votación será muy reñida y, por tanto, aun cuando no tengamos capacidad de votos, los candidatos tienen que estar atentos a las posiciones de los partidos. Lo que pedimos nosotros es algo muy claro: un compromiso público con los aspectos centrales que nos permita decidir no solo a nosotros sino también a la población en general, a esos electores que no eligieron ni a uno ni a otro”, añadió.

Finalmente, informó que, en caso ninguno de los candidatos presidenciales firme estos compromisos, la Comisión Política del Partido Nacionalista se reunirá la próxima semana para tomar una decisión.

“En todo caso, el elector tendrá que decidirlo. Un compromiso es absolutamente imperioso cuando en un contexto así existen muchos antis. No estamos pidiendo un compromiso con nosotros, sino uno con la población, con esos electores que no votaron por ellos. (...) Creo que un acto de responsabilidad tanto del señor Castillo como de la señora Fujimori sería dar mensajes bastante claro respecto a todos los temas centrales de nuestro país”, agregó.

