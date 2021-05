La gran ausencia: no dijeron cómo llevarían a cabo sus propuestas

Una importante oportunidad de explicar de forma concreta cómo piensan ejecutar sus planes de gobierno , tal como demanda la ciudadanía, perdieron ayer los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Analistas consultados por La República señalan que hubo más de lo mismo, y más bien los aspirantes al Ejecutivo insistieron en propuestas generales.

El analista político Julio Schiappa comentó que ni Castillo ni Keiko han dilucidado de qué manera llevarán a cabo sus planteamientos.

“Lo más notorio de este encuentro es que ninguno de los dos candidatos ha especificado la forma en que materializarán sus planes de gobierno. Ninguno ha presentado presupuesto, el costo de cada una de las cosas que plantean ”, aseveró.

Por ejemplo, sobre temas de pedagogía y el magisterio, Castillo habló de la reivindicación de los maestros y de la deuda social, pero en términos generales. “La educación requiere de unidad nacional para salir adelante y no vimos puntos de coincidencia en los candidatos, lo cual es un problema porque el nuevo Parlamento tendrá que tomar medidas para este sector”, comentó.

Y en salud, si bien el candidato de Perú Libre fue más específico al proponer una movilización general para vacunar a la población e implementar la atención de la salud, tampoco ahondó en cómo lo haría.

“ No se puede resolver el tema de salud si es que no se tiene claro cómo . Por un lado dice 10% para salud y otra tanto para educación, pero no señalan de dónde va a salir ese dinero. Es una barbaridad de presupuesto”, acotó.

También mencionó que el punto más flojo de Pedro Castillo fue economía. Estimó que él debe decidirse si hará una revolución socialista inmediata o actuará como la izquierda en otros países y desarrollará un proceso de transición de reformas progresivas.

“Esto es importante porque tiene incidencia central en la economía. El señor Castillo tiene que dejar más claro cuál es su posición respecto al mercado , si es una herramienta o es la estatización la herramienta principal con la que logrará los recursos para ayudar a la gente en momentos de crisis”, indicó.

Respecto a la corrupción, opinó que Castillo no tuvo un programa definido. Durante su intervención, el candidato evitó referirse a los procesos iniciados por la fiscalía anticorrupción y no dijo si apoyará la política moralizadora del fiscal Rafael Vela y su equipo. El analista resaltó que siendo Fujimori la más vulnerable en este aspecto, Castillo perdió la oportunidad de rematar su intervención aludiendo al proceso judicial de su contendora.

“Es un debate que va a reafirmar a los que ya creen en los candidatos. No ganarán muchos votos porque no es una victoria abrumadora de ninguno de los dos. Es claro que deben resolver los problemas que tienen. La señora Keiko no tiene política social, y el señor Castillo necesita tener mayor precisión”, estimó Schiappa.

Poco claro

Para la analista política Marialy Cruz, Keiko Fujimori tampoco sustentó de qué manera pensaba implementar su plan de gobierno y, al igual que su contendor, tuvo enunciados generales y poco nuevos.

“ Ni en el tema de seguridad ciudadana, que usualmente plantea Fuerza Popular, había una propuesta clara ”, comentó.

Cuestionó la frase “mano dura de madre”. Dijo que es un prototipo de madre que no es real en esta época, y más bien invoca a valores autoritarios.

Expresó que la candidata debió explicar por qué se demoró media hora en llegar a la plaza de armas de Chota. Consideró que no hacerlo fue una falta de respeto al público. Pero lo peor fue su insistencia en que la obligaron a ir hasta ese lugar.

“Citó mucho ‘ he venido hasta aquí’. Para muchos provincianos, me incluyo, esa frase repetida tantas veces era innecesaria . No tendría por qué repetirla porque Chota es parte del Perú”, recalcó. Añadió que eso muestra, además, su poco interés de diálogo con las regiones.

La analista mencionó que la candidata de Fuerza Popular centró su exposición en el populismo. Por ejemplo, la propuesta de entregar el 40% del canon de forma directa es “populismo en toda su dimensión”, al igual que reactivar la economía dando trabajo a través de Foncodes y otros programas del régimen de su padre.

Lo mismo ha ocurrido con el tema de la salud. Apuntó que será difícil cumplir su oferta de vacunar a todos los peruanos este año, porque sabemos que a nivel internacional hay una alta demanda de vacunas.

Cruz sostuvo que pudo presentar de forma concreta cuál será su plan de vacunación, pero no salió más allá de indicar que con ese fin coordinará con las iglesias y las empresas.

Otra ausencia fue no explicar cómo piensa impulsar el retorno a clases presenciales, pues no es suficiente enunciar que los maestros estarán en primera línea para que les pongan la vacuna.

Agregó que tampoco hizo una autocrítica sobre el modelo económico que se ha ejecutado desde los 90.

“Le ha faltado ser más específica. Si bien una forma de ataque fue asegurar que están más preparados y tienen un mejor equipo técnico, eso no lo ha mostrado”, refirió.

Resumió la participación de la candidata de Fuerza Popular de esta manera: “Hemos visto una Keiko Fujimori populista y autoritaria, sin ofertas de cambio claras ni propuestas específicas sobre un tema tan importante como la pandemia”.

Mientras que el economista Farid Matuk precisó que no es real la construcción de tres mil colegios que aseguró Keiko en el debate.

Escribió en su cuenta de Twitter: “Cada colegio vale 40 millones de soles para 1.360 estudiantes cada uno, en total 120.000 millones de soles. De acuerdo al MMM del MEF, esto implica incrementar el Presupuesto Público 2022 en 68%; más populista imposible”.

Se vio ausencia de compromiso

Enfoque por: Samuel Rotta, director de Proética

No hubo compromisos con la institucionalidad democrática y la defensa de libertades civiles.

En términos de propuestas, aún son vagas particularmente en lo referido a corrupción. Y las más concretas, como muerte civil, denota desconocimiento por parte de Pedro Castillo, porque ya existe. Y cuando Fujimori habla de control concurrente y dice que va a separar a los corruptos no entiende que esto es una cuestión más bien preventiva, no para separar corruptos.

En otros campos hemos escuchado de ambos propuestas muy conservadoras, en muchos casos xenofóbicas, cuando se habló de seguridad.

Fue conservador Castillo al tocar el tema de educación y enfatizar en la familia, los valores, sin que haya una alusión clara de lo que se está hablando. Por el lado de Fujimori, cuando insiste con la ideología de género.

Sobre la pandemia, tampoco dijeron algo distinto de lo que ya hay.

Sin apuesta hacia el futuro

Enfoque por: David Sulmont, analista político

Fujimori hizo bien en recoger el bluff de Castillo e ir a Chota. No le quedaba otra. Eso la podría beneficiar, pero su tardanza es una falta de respeto a los anfitriones, y la constante alusión de que la han hecho ir hasta allá dice mucho de su visión de país. En cambio, Castillo se ha beneficiado por el hecho de sentirse más cerca de una localidad que es muy parecida a lo que es el Perú en general.

Uno hubiera esperado que en la parte económica ella ofrezca cosas un poco más técnicas, pero fue un coctel asistencialista clásico del populismo fujimorista de los 90, haciendo alusión a su padre. Pero la visión de una economía nacionalista de Castillo lo hace retroceder a la década de los 60, 70. No hay una apuesta hacia el futuro.

Lo que ha estado totalmente ausente son los derechos humanos, derechos civiles, poblaciones vulnerables, pueblos indígenas, mujer. Todo eso no existe para ninguno de los dos.

