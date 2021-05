El primer debate presidencial de la segunda vuelta se ejecutó este sábado 1 de mayo a pesar de que las condiciones para su realización se ultimaron una noche antes. La Municipalidad de Chota, en Cajamarca, se encargó de la coordinación del evento al no contar con la participación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El encuentro en el balotaje se llevó a cabo con el consenso de los equipos de cada partido político y la asistencia de ambos candidatos presidenciales: Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Revive aquí los momentos más relevantes del debate presidencial, donde destacan las pullas, respuestas y propuestas de cada postulante al máximo cargo del país. Uno de ellos será elegido como presidente o presidenta el 6 de junio.

Castillo a Keiko: “Ignoro desde cuándo y dónde trabaja”

El representante de Perú Libre inició su intervención al saludar a la población trabajadora en su día conmemorativo. En esta idea se refirió a su contendora al decir: “Me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja. Mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo”.

La lideresa de Fuerza Popular le cuestionó al señalar que se esconde de la prensa. Asimismo, mencionó que su contrincante “miente” al manifestar que ella ofendió a los ronderos.

Keiko Fujimori: “Tuve que venir hasta aquí”

“Saludo al señor Pedro Castillo, que, después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para hacer un intercambio de ideas”, comentó la candidata a la presidencia por tercera vez.

La postulante explicó posteriormente que su frase trató de reflejar los obstáculos que tuvo para llegar a Chota. “Creo que fue sacado de contexto. Yo me he referido por el viaje de 11 horas que he hecho en camioneta para poder llegar hasta acá”, mencionó a RPP.

Ofrecen vacunas y bonos

En el sector Salud, ambos candidatos presidenciales mencionaron que priorizarán la compra de vacunas contra la COVID-19 del Gobierno ruso. Pedro Castillo dijo garantizar la llegada de 20 millones de inmunizaciones para quincena de agosto de este año. Asimismo, reiteró su propuesta de destinar el 10% del PBI para este rubro.

Por su parte, Keiko Fujimori señaló que también mantiene conversaciones con la embajada de Rusia y con todos los laboratorios del mundo para gestionar vacunas contra la SARS-COV-2.

La heredera del fujimorismo agregó que, si llega a ser Gobierno, implementará el Bono Oxígeno con la finalidad de otorgar una ayuda a las familias de aquellos que perdieron la vida por la COVID-19.

Pullazos y luego propuestas para la educación

En el segundo bloque, Keiko Fujimori continuó con las críticas a su opositor al señalar que tiene licencia sindical. Castillo Terrones respondió al rememorar la condición legal de la candidata.

“En el Perú pasan cosas insólitas. Yo, para estar aquí, he pedido licencia de mi trabajo. Otras personas para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial ”, comentó el postulante al iniciar su intervención.

“Señora Fujimori, para hablar de la educación, hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante, a mí nadie me pagó mis estudios, yo no estudié fuera del país”, continuó.

Tras dejar las pullas de lado, el representante de Perú Libre propuso declarar el sector Educación en emergencia, así como replantear “la verdadera currícula” con la participación de los ciudadanos de las diferentes etnias y desde el magisterio.

Keiko Fujimori comentó que una de sus propuestas será entregar la canasta tecnológica, que tendrá una tablet o laptop y un smartphone con un chip que tenga acceso a internet.

Iniciativas económicas cuestionadas

Otro de los momentos más resaltantes fue cuando los aspirantes mencionaron sus propuestas económicas que, según especialistas, son populistas, anacrónicas y con poca capacidad de viabilidad.

Fujimori Higuchi afirmó que, en su eventual Gobierno, el canon minero será “para el pueblo”. “ El 40% del canon se repartirá directamente a la población ”, enfatizó.

Además, dijo que duplicaría el monto que reciben los beneficiarios de Pensión 65, iniciativa que ella cuestionó en el 2016 cuando la propuso Ollanta Humala, de S/ 250 a S/ 500 cada dos meses. Asimismo, anunció la ampliación de beneficiarios de Beca 18.

Otra promesa que dio fue la creación de dos millones de empleos, la compra de la deuda de los emprendedores a través de un fondo de S/ 10.000 millones y la revisión del impuesto selectivo al consumo de los combustibles.

Por otro lado, Pedro Castillo reiteró su planteamiento de revisar los contratos con las empresas transnacionales para que el 70% de sus ganancias se queden en territorio nacional. Asimismo, precisó que recuperaría el gas de Camisea.

Además, manifestó que se concretaría una segunda “reforma agraria ” y sustituirá las importaciones de productos locales. Sobre Pensión 65, mencionó que se ampliaría par los adultos mayores a partir de 60 años en situación de extrema pobreza.

“No me voy a correr como se corrió su padre”

Casi al final del debate presidencial, Keiko Fujimori insistió en su mensaje a su contrincante: “No te corras, Pedro, no te corras”. Tal como lo había manifestado antes, Castillo le respondió: “No me voy a correr como se corrió su padre”.

