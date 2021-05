Castillo: “Para estar aquí he pedido licencia de mi trabajo, otras del Poder Judicial”

El candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, se dirigió directamente a Keiko Fujimori en varios momentos del primer debate presidencial con miras a la segunda vuelta electoral. Uno de los más resaltantes sucedió durante su participación sobre el sector educación.

El profesor cajamarquino se refirió a la situación legal de su oponente de Fuerza Popular, quien tiene comparecencia con restricciones por la investigación fiscal en su contra por presunta organización criminal, lavado de activos, fraude, entre otros.

“En el Perú, pasan cosas insólitas. Yo, para estar aquí, he pedido licencia de mi trabajo. Otras personas para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial ”, comentó el postulante al iniciar su intervención en el sector.

Asimismo, mencionó que a diferencia de la hija de Alberto Fujimori, él y su familia son resultado de la educación pública. El origen financiamiento de los estudios de la candidata ha sido investigado y archivado.

“Señora Fujimori, para hablar de la educación, hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante, a mí nadie me pagó mis estudios, yo no estudié fuera del país”, continuó en el debate.

El exdirigente del Sutep, que dirigió en el 2017 la huelga de maestros que paralizó a la mayoría de colegios nacionales por más de dos meses, propuso declarar el sector educación en emergencia, así como replantear “la verdadera currícula” con la participación de los ciudadanos de las diferentes etnias y desde el magisterio.

“Al magisterio peruano lastimado que reclamábamos derechos en las calles del pueblo, mientras el régimen fujimorista tenía una bancada que obstruía los derechos constitucionales de la educación”, mencionó.

“En un gobierno del pueblo, la educación tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano, basta de discriminar. Espero recuperar la plata de la gran corrupción, de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones”, resaltó Pedro Castillo.

Vladimir Cerrón, inhabilitado y condenado a tres años y nueve meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de Junín, sigue siendo parte del equipo de campaña de Pedro Castillo

Keiko Fujimori a Pedro Castillo: “A diferencia de usted, yo no me corro”

La aspirante por tercera vez a la presidencia respondió a su contendor y reiteró que nunca ha rehuido y pidió que el equipo de Perú Libre acepte los cuatro debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ Señor Castillo, a diferencia de usted, yo no me corro . He tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre”, comentó Keiko Fujimori.

Según fuentes de La República, los miembros del grupo de campaña del candidato cajamarquino proponen solo un encuentro oficial organizado por la entidad electoral.

“No se siga corriendo y esperamos que su equipo mañana acepte los cuatro debates. Yo recién antes de subir (al estrado) me he enterado las reglas de juego (de este debate). Todo eso lo coordinaron ustedes, pero no importa”, agregó.

Por otro lado, Keiko Fujimori comentó que una de sus propuestas para el sector educación será entregar la canasta tecnológica que tendrá una tablet o laptop y un smartphone con un chip que tenga acceso a internet.

En otro momento, se refirió al gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión efectiva por homicidio calificado, secuestro agravado y otros graves delitos durante su régimen.

“Construiremos, así como lo hizo mi padre, Alberto Fujimori, 3.000 colegios a nivel nacional. Yo, Keiko Fujimori, haré 3.000 colegios más en un futuro gobierno nuestro”, dijo en la plaza de Armas de Chota y la población le contestó con arengas en contra.

