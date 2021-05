Keiko: Con ‘venir hasta aquí’ me refiero al viaje de 11 horas hasta Chota

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, comentó acerca de sus expresiones durante el debate en Chota, en el cual indicó que tuvo que viajar hasta ese punto del país. “Está siendo sacado de contexto”, aseguró.

“ Yo me he referido por el viaje de 11 horas que he hecho en camioneta para poder llegar hasta acá . El día de ayer nos encontrábamos en Jaén y de ahí hasta Chota son cuatro horas. A media noche nos avisaron que hubo un derrumbe y que la carretera estaba cerrada. A las 12.30 p. m. hemos salido y nos hemos demorado 11 horas para poder cumplir con el compromiso del debate”, declaró a RPP.

Asimismo, respecto a las pullas escuchadas desde la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, la lideresa fujimorista señaló que es comprensible la “polarización” por la cercanía a la segunda ronda de las Elecciones Generales 2021.

“Tengo el objetivo, misión y deseo de ser presidenta de todos los peruanos. Entiendo la polarización que hay en estos momentos, en toda segunda vuelta es así , pero culminada la segunda vuelta tenemos que trabajar para reencontrarnos todos los peruanos”, agregó.

“Aquí la candidata soy yo”

En cuanto a los cuestionamientos planteados por su contendor, Pedro Castillo, de Perú Libre, por lo ocurrido durante el régimen de Alberto Fujimori, Keiko expresó que se deben enfocar en que la postulante a la presidenta es ella.

“Aquí la candidata soy yo, y creo que lo importante es el presente y el futuro. Lo que nosotros ofrecemos es un cambio, pero un cambio con responsabilidad, hacia adelante, y no un cambio que como él mismo lo ha señalado, es que el de las ideas radicales es él (Pedro Castillo)”, enfatizó.

Sin embargo, ella también criticó al docente por el señor Vladimir Cerrón, secretario general del ‘partido del lápiz’, quien fue sentenciado por cometer actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador regional de Junín.

“Entiendo que tengo también un antivoto”

Al ser consultada por los resultados de las encuestas, que responderían al proceder de la bancada de Fuerza Popular en el Parlamento Nacional, Fujimori Higuchi manifestó que es consciente del antivoto que tiene.

“ Entiendo que tengo también un antivoto, y esa es mi responsabilidad . (Debo) ir esclareciendo, explicando a la población cuál fue nuestro rol, pero sobre todo cuál es el cambio de actitud que uno puede ver en la bancada de Fuerza Popular en estos momentos en el Congreso”, alegó.

En esa misma línea, afirmó que el actuar de su grupo parlamentario es diferente al del Congreso disuelto. Recalcó que ello se puede observar en que “trabaja de manera conjunta” con el Ejecutivo.

“Más allá de las discrepancias que podamos tener con el Gobierno del señor Sagasti, se está trabajando de manera conjunta. No se está votando por proyectos populistas. Votamos a favor del voto de confianza del señor Pedro Cateriano y hoy él está apoyando mi candidatura”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.