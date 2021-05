FOTOS: el detrás de cámara del primer debate presidencial de segunda vuelta

Llegó el sábado 1 de mayo, Día del Trabajador, y todo parecía indicar que sí se celebraría el primer debate presidencial de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

A pesar de la improvisación en la organización del evento, que tuvo la ayuda de la municipalidad, instituciones, ronderos y la Policía Nacional, el evento se llevó a cabo con la participación también de simpatizantes y representantes de Perú Libre y Fuerza Popular, partidos de ambos candidatos.

Estrado armado en la mañana de este sábado para el debate presidencial. Foto: Aldair Mejía/La República

El primero en llegar al lugar pactado, la Plaza de Armas de Chota, fue Pedro Castillo, cuyo traslado al estrado generó aglomeración de sus simpatizantes como de la prensa pese a ser respaldado por los agentes del orden.

Concentración de simpatizantes de Pedro Castillo Foto: Aldair Mejía / La República

Ya era la 1.00 p. m., hora pactada para dar inicio al debate, y el evento organizado comenzó con solo uno de ellos . Pedro Castillo hacía el gesto con su mano de esperar cinco minutos más, así lo comentaba también el moderador.

Pedro Castillo esperó a Keiko Fujimori para iniciar el debate. Foto: Aldair Mejía/La República

Llegó 30 minutos tarde

Sin embargo, su contendora Keiko Fujimori se demoró media hora en llegar al escenario . La lideresa de Fuerza Popular arribó a la ciudad cajamarquina luego de un viaje de 10 horas, traslado que se vio afectado por algunos derrumbes ocurridos en la zona de Cutervo, lo que provocó que tome otra ruta desde Jaén.

Keiko Fujimori llegó media hora tarde al debate en Chota. Foto: Aldair Mejía/La República

Al llegar, Keiko Fujimori saludó a los moderadores y a su contrincante por el sillón presidencial Pedro Castillo. Luego de las indicaciones de los periodistas locales, quienes fueron los moderadores, los candidatos comenzaron a debatir. La lideresa de Fuerza Popular no se disculpó por su tardanza.

Los temas abordados fueron cinco: salud en pandemia, educación, reactivación económica, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Keiko Fujimori y Pedro Castillo antes de iniciar el debate. Foto: Aldair Mejía/La República

Keiko Fujimori y Pedro Castillo en el debate en Chota. Foto: Aldair Mejía/La República

Castillo a Keiko: “Ignoro desde cuándo y dónde trabaja”

El representante de Perú Libre inició su intervención al saludar a la población por el Día del Trabajo y se refirió también a Keiko Fujimori. “Me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja. Mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo”, mencionó.

Pedro Castillo ganó el debate, según sondeo de lectores de La República. Foto: Aldair Mejía/La República

Keiko Fujimori: “Tuve que venir hasta aquí”

La lideresa de Fuerza Popular respondió a Pedro Castillo y le cuestionó que se esconda de la prensa en otros lugares. Keiko Fujimori mencionó que su contrincante dijo que este primer debate fue un requisito para los siguientes cuatro que organizará el JNE.

“Saludo al señor Pedro Castillo, que, después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para hacer un intercambio de ideas ”, refirió al inicio de su intervención, lo que provocó reclamos por parte de la ciudadanía.

Quien aspira por tercera vez a la presidencia explicó posteriormente que su frase trató de reflejar los obstáculos que tuvo para llegar a Chota. “Creo que fue sacado de contexto. Yo me he referido por el viaje de 11 horas que he hecho en camioneta para poder llegar hasta acá”, agregó.

Keiko Fujimori protagonizó junto a Pedro Castillo el primer debate presidencial, el cual se realizó en Chota. Foto: Aldair Mejía/La República

Mientras que los postulante continuaban con sus propuestas, calificadas por los usuarios en redes sociales como populistas y nada concretas, los simpatizantes y la prensa mantenían aglomerada el lado extremos del estrado.

Registran aglomeraciones en la Plaza de Armas de Chota debido al debate presidencial. Foto: Aldair Mejía / La República

La población sintonizó el debate presidencial coordinado por la Municipalidad de Chota a través de televisión abierta por cable y medios digitales. En este último rubro, el Grupo La República ofreció contenido en vivo por RTV y nuestra plataforma web.

La población estuvo atento al primer debate de segunda vuelta. Foto: Aldair Mejía/La República

El evento duró un poco más de una hora y, en la despedida de ambos candidatos, Keiko Fujimori intercambió unas palabras con Pedro Castillo al tenerse frente a frente. La también investigada por organización criminal y otros graves delitos comentó posteriormente que esperaba que sea participe de los debates que organizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El primer debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se llevó a cabo en la ciudad de Chota este 1 de mayo. Foto: Aldair Mejía / La República

