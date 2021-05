Luego de dos días de incertidumbre, finalmente, hoy a la 1 de la tarde, en la plaza de armas de la provincia de Chota, en la región Cajamarca, será el primer debate presidencial entre los candidatos de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, y de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. Las autoridades locales de Chota tomaron la iniciativa.

“Hemos terminado la reunión con representantes de Perú Libre, Víctor Cabrera, y de Fuerza Popular, Samuel Mejía. También hemos conversado con las autoridades de salud, de la policía, ronderos y otras instituciones para garantizar las medidas sanitarias y el control a la plaza de armas”, explicó Werner Cabrera, alcalde de Chota.

Agregó que no se permitirá el ingreso masivo para evitar expandir la pandemia. “El municipio asumió ser el facilitador del debate ante la decisión del JNE de no llevarlo adelante y ante la voluntad de los candidatos que se retaron y decidieron hacerlo en Chota”, detalló Cabrera.

Hermetismo. Candidato de Perú Libre se mantiene en silencio. Irá esta mañana a Chota a reunirse con ronderos cajamarquinos. Foto: Aldair Mejía/La República

Los temas

Se pudo conocer que Castillo y Fujimori expresarán sus propuestas concretas sobre cómo enfrentar la pandemia, la campaña de vacunación y el sistema de salud pública ; así como acerca de la reactivación económica, educación, seguridad ciudadana, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Los moderadores serán Carlos Idrogo y Henry Jans, periodistas de Chota . “Esperamos que ambos desarrollen el debate con transparencia e imparcialidad, al margen de simpatías personales. Los chotanos estamos contentos de que el primer debate de la segunda vuelta se realice en nuestra ciudad, donde hay paz y tranquilidad. Chota es la ciudad más segura de país y es capital de los ronderos, gente emprendedora”, apuntó el burgomaestre.

El dirigente rondero y excandidato al Congreso con Democracia Directa, Norvil Rafael, por su lado, había asegurado que su gremio puede brindar seguridad al evento.

De esta manera, y más allá de declaraciones contradictorias de voceros del fujimorismo con respecto a su participación en las coordinaciones, todo quedaba listo para la confrontación de los candidatos presidenciales.

El juego de Keiko

Para la una de la tarde solo era público que las autoridades de Chota tenían la voluntad, pero que los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular no se ponían de acuerdo en las reglas de juego.

Radio Programas del Perú (RPP) había planteado organizar el encuentro. La candidata naranja, que a esa hora recorría Amazonas, acogió la iniciativa. “Acepto la propuesta para que organice todos los detalles del debate incluyendo condiciones de seguridad y salubridad para todos. Mi único pedido es que sea abierto a toda la prensa. Espero que el candidato Castillo no siga evadiendo el debate. No te corras Pedro, no te corras”, conminó desde Twitter.

Castillo, por su parte, anunció que llegaría a la ciudad de Chota en la madrugada de hoy.

Candidata naranja. Keiko Fujimori va a la búsqueda de su rival de izquierda, quien la supera en las encuestas. Foto: Aldair Mejía/La República

Reunión de ambas partes

Para las 2:30 de la tarde, en la Municipalidad de Chota, fueron convocados a una sesión los representantes regionales de Perú Libre y Fuerza Popular. El primero en llegar fue Víctor Cabrera, quien ingresó al local sin declarar a la prensa.

Luego llegó el vocero provincial fujimorista Samuel Mejía Ruiz. “De nuestra parte, la lideresa Keiko Fujimori ha confirmado su presencia, debe estar arribando mañana al mediodía y los militantes y simpatizantes de Chota estamos organizándonos y preparándonos para poder recibirla”, expresó Ruiz a Canal N.

A la comuna también habían llegado los representantes de los ronderos y de la Policía Nacional del Perú.

Dos horas después salió humo blanco y, como se ha relatado, el alcalde pudo compartir los acuerdos detallados líneas arriba.

Escenario. La plaza de Chota será sede del primer debate presidencial de segunda vuelta. Foto: Aldair Mejía/La República

Debate improvisado

Fue Víctor Cabrera, representante de Perú Libre en Cajamarca, quien anunció que en la sesión se llegó al acuerdo de que el debate va de todas formas este sábado a la hora pactada en la plaza de Chota.

“Será a la una de la tarde el primer debate a nivel nacional. Se verá el compromiso de los chotanos. La recomendación es que los candidatos respeten a la población. No queremos insultos, sino propuestas”, enfatizó Cabrera.

Sin embargo, faltaba que las autoridades definan sus protocolos y medidas de seguridad. El ministro del Interior, José Élice, desde una conferencia en PCM, confirmó que el jefe de la región policial ya estaba al tanto de esta situación. “Igual va a estar trabajando la subprefectura con la finalidad de garantizar que se cumplan las reglas sanitarias y el orden público”, dijo Élice.

Por Castillo. Víctor Cabrera, de Perú Libre.

A las cuatro de la tarde trascendió que Castillo Terrones ya había arribado a su región natal. “Nuestro candidato está rumbo a Chota para demostrarle al fujimorismo que vamos por el cambio, por la esperanza y no por el continuismo explotador”, tuiteó la cuenta oficial de Perú Libre.

Mientras tanto, Fujimori Higuchi iba en dirección a Bagua.

Por la noche, las autoridades locales designaron al periodista Carlos Idrogo Bravo como moderador del debate. Idrogo Bravo también es profesor y fue corresponsal de La República.

Contradicciones naranjas

Desde Lima, a las 7:30 de la noche, el excongresista naranja Miguel Ángel Torres alertaba de que en las coordinaciones del formato del debate no estaban permitiendo la participación de los representantes de FP.

Por Keiko. Manuel Mejía, de Fuerza Popular. Foto: Aldair Mejía/La República

Lo cierto era que Sergio Mejía, vocero de esta agrupación en esta región, se encontraba en Chota. La acusación de Torres no se ajustaba a la realidad. Mejía declaró incluso a radio Exitosa que en las tratativas había la premisa de que el encuentro gire sobre las propuestas de ambos postulantes frente a la pandemia, empleo, educación y lucha anticorrupción.

Minutos después, Keiko Fujimori informó que Nano Guerra, congresista naranja electo, se encontraba rumbo a la sede del debate para finiquitar detalles.

“Les pido que nos ayuden a transmitir nuestras propuestas e intenciones. Todo el plan que vamos a hacer para fomentar infraestructura. Para poder hacer todas esas obras, tenemos que ganar las elecciones”, exclamó en una caravana la hija del exdictador Alberto Fujimori.

Mientras eso, Castillo Terrones brillaba por su ausencia. Su paradero era desconocido.

La última encuesta de Datum refleja que hay una brecha que se está acortando entre ambos postulantes presidenciales. Castillo, según este sondeo, tiene 44% de intención de voto, y Fujimori está con 34%. Falta más de un mes para los comicios generales de la segunda vuelta. Es un lapso largo en el que puede haber cualquier desenlace electoral.

El primer encuentro de hoy entre ambos aspirantes al sillón presidencial permitirá suponer lo que le depara a cada uno en esta pugna.

Maniobras para remontar campaña en FP

Según Sudaca, la candidata presidencial Keiko Fujimori viene recibiendo asesoría externa del consultor ecuatoriano y experto en comunicación política Roberto Izurieta.

Izurieta ha asesorado a los presidentes de Ecuador, Jamil Mahuad, y de México, Enrique Peña Nieto.

En FP también recibirían los servicios de Juan Mateo Zúñiga, consultor e integrante de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Buscan, con ello, votos jóvenes.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.