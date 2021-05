Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) protagonizarán el primer debate presidencial este sábado 1 de mayo, Dia del Trabajo, el cual se realizará en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, a la 1.00 p. m. El moderador será el periodista local Carlos Idrogo.

En Vivo: Incidencias del primer debate presidencial en Chota 08:19 Pedro Castillo y Keiko Fujimori se ven hoy en primer debate presidencial en Chota Luego de dos días de incertidumbre, finalmente, hoy a la 1 de la tarde, en la plaza de armas de la provincia de Chota, en la región Cajamarca, será el primer debate presidencial entre los candidatos de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, y de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. Las autoridades locales de Chota tomaron la iniciativa.“Hemos terminado la reunión con representantes de Perú Libre, Víctor Cabrera, y de Fuerza Popular, Samuel Mejía. También hemos conversado con las autoridades de salud, de la policía, ronderos y otras instituciones para garantizar las medidas sanitarias y el control a la plaza de armas”, explicó Werner Cabrera, alcalde de Chota. 08:09 Alcalde de Chota da detalles sobre el debate entre Castillo y Fujimori El burgomaestre de Chota, Werner Cabrera, dio a conocer los detalles acordados con los voceros de Perú Libre, Víctor Cabrera, y Fuerza Popular, Samuel Mejía, además de otras autoridades del lugar, acerca de cómo se realizará el debate entre los candidatos presidenciales, Pedro Castillo y Keiko Fujimori.En ese sentido, el alcalde señaló a La República que se han garantizado las medidas sanitarias para evitar contagios de la COVID-19 luego de coordinar con personal de salud, policía y ronderos, quienes estarán presentes en la plaza Mayor. 07:47 Periodista Carlos Idrogo será el moderador del debate entre Castillo y Fujimori El periodista y profesor Carlos Idrogo será el moderador del debate a realizarse mañana sábado 1 de mayo a la 1.00 p. m. en la plaza mayor de Chota entre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el aspirante a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo. Así lo confirmaron fuentes de La República.A su turno, el vocero del partido naranja en la mencionada localidad, Samuel Mejía, manifestó que la lideresa de Fuerza Popular está predispuesta a intercambiar ideas con su oponente. Asimismo, dijo en no tener inconvenientes con que el moderador sea alguien local.

El pasado 28 de abril, luego de que el Poder Judicial la habilitara para poder dejar la capital, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió al candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, durante una de sus actividades proselitistas en Aguaytía, Ucayali, y terminó su discurso con una invitación provocadora que exhortaba a su contendor a “no correrse” de los dos debates oficiales que tenía previsto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Usted, como candidato presencial, debe explicar a la población su plan. Y que, por si acaso, lo voy a esperar en los dos debates del Jurado Nacional de Elecciones. Mi mensaje final es: ‘No se corra, Pedro. No se corra’”.

Horas después, en una conferencia de prensa, Castillo dejó en claro que no se correría “ni del fujimorismo, ni de la oligarquía” e invitó a Fujimori a que el primer debate se realice en Puña, provincia de Chota, en la región Cajamarca, lugar de nacimiento del líder de Perú Libre.

“ Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía , no le vamos a correr a los grupos de poder, por el contrario les convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña”, afirmó.

La candidata fujimorista intentó establecer la fecha y la hora para el debate. Propuso que se realice el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche. En contraposición, Castillo le pidió que el encuentro se llevara a cabo el sábado 1 de mayo a la 1.00 p. m.

Una de las garantías que pidió Fujimori fue que el debate sea regulado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, fuentes de este organismo manifestaron a La República que no podrían organizar dicha actividad, ya que disponían de muy poco tiempo para solucionar todos los temas logísticos.

El alcalde de Chota, Werner Cabrera, se comprometió a realizar el evento bajo el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, pero el representante de Perú Libre de dicha ciudad, Víctor Cabrera, argumentó que “no hay las condiciones necesarias” para llevarse a cabo. Se especuló entonces con la propuesta de RPP para moderar la contienda, idea que también fue descartada.

Luego de las coordinaciones, cuando Keiko Fujimori se encontraba en Bagua, camino a Chota, y Pedro Castillo en un avión con el mismo destino, Cabrera confirmó que el debate tendría lugar a la 1 de la tarde.

Contradicciones en Fuerza Popular

El ex parlamentario fujimorista, Miki Torres, afirmó para Canal N que no había nadie de Fuerza Popular en Chota. No obstante, sí se encontraba el vocero del partido naranja en dicha ciudad, quien confirmó que “los temas que se debatirán serán sobre la emergencia sanitaria, trabajo, educación y lucha contra la corrupción”.

A pesar de ello y de que incluso ya se ha elegido a un moderador, la lideresa fujimorista mencionó a través de sus redes sociales que “los voceros de Castillo se contradicen, se reúnen en Chota a puerta cerrada para decidir sin ningún representante nuestro”.

