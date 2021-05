Debate en Chota: propuestas contra la corrupción de Fujimori y Castillo

Uno de los principales temas que se abordaron en el debate en Chota, Cajamarca, entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo, fue el de la lucha contra la corrupción.

El postulante de Perú Libre, quien fue el primero en hablar sobre el tema, señaló que, de ser elegido como jefe de Estado, priorizará el trabajo para que haya “muerte civil para todos los corruptos”.

“El gran problema que tenemos los peruanos de cara al bicentenario es la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado. Por eso, asumimos con responsabilidad que es necesario decirle al pueblo peruano que hagamos una cruzada nacional. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo robado ”, manifestó.

Asimismo, durante su intervención, el maestro cajamarquino aprovechó para deslizar comentarios sobre el régimen de Alberto Fujimori y la Carta Magna elaborada en ese periodo.

“Estos corruptos que han saqueado mi país, que se han coludido en normas, han hecho su propia Constitución y se han querido enquistarse en un Gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales como la educación, salud, agricultura”, agregó.

En cuanto a sus planteamientos para enfrentar esta problemática, Castillo Terrones afirmó que en un eventual gobierno suyo se enfocará en traer a territorio peruano el dinero que salió producto de la corrupción.

“ Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional . Los 6.000 millones de dólares tenemos que traerlos al Perú para darles a las familias más necesitadas”, sostuvo.

Enfatizó, en la parte final de su discurso, que combatirá esta complicación desde las bases. “De igual manera, empezaremos una lucha frontal contra la corrupción, empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país. Y empezaremos a hacerla como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo”, expresó.

Keiko: “Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce de las leyes”

A su turno, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó a su contendor por proponer la muerte civil debido a que esta ya fue aprobada por el Parlamento que fue disuelto en setiembre de 2019.

“ El señor Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce de las leyes y normas porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular, y justamente por esto es que su padre político no pudo postular a la presidencia”, recalcó.

La heredera del fujimorismo, al igual que Castillo, tuvo la oportunidad de dirigirse a su opositor de izquierda para reprocharle por no desligarse de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

“El presidente del partido ha sido sentenciado y por eso no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera hace un deslinde , no, lo esconde. Qué lamenta, señor Castillo”, dijo. Sin embargo, días atrás, el maestro indicó que quien gobernaría en el Perú sería él y no Cerrón.

Fujimori Higuchi también se refirió, precisamente, al gobierno regional de Junín —que lideró Vladimir Cerrón de 2011 a 2014— que estuvo envueltos en este tipo de actos corruptos.

“La corrupción es un mal que hace mucho daño a nuestra sociedad. Miles de millones de soles de presupuesto se han perdido, y se ha perdido muchísimo en los gobiernos regionales como el de Perú Libre. La región Junín llora por falta de hospitales, colegios, carreteras, de obras que no se hicieron ”, alegó.

Respecto a las iniciativas que implementaría en una posible administración, la candidata de Fuerza Popular aseguró que buscaría el reforzamiento de la Contraloría General de la República.

“Fortalecer la Contraloría, le daremos capacidad sancionadora para que puedan retirar de manera inmediata a los funcionarios corruptos. Separaremos a todos los corruptos de manera inmediata con un control concurrente. Implementaremos el programa Transparencia 100% para que los medios de comunicación y todos los ciudadanos puedan participar y ver de manera rápida y virtual las adquisiciones de parte del Estado”, explicó.

Este debate presidencial realizado en Chota, Cajamarca, tuvo lugar a mes y medio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 en la que se definirá cuál de los dos candidatos asumirá la presidencia de la República del Perú.

