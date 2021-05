Luego de que este sábado 1 de mayo, Día del Trabajo, se llevara a cabo el primer debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el electorado se mostró divido en cuanto al apoyo a ambos candidatos.

Esta situación podría haberse configurado debido a que, en el evento, los postulantes aprovecharon para, de vez en cuando, lanzarse críticas por su actuar o el de miembros de sus partidos políticos. Ello, aseguró el politólogo Martín Coronado, configuró más un mitin que una discusión de propuestas.

“Era más una puesta en escena que un debate. No hubo un espacio de conversación, era más que nada un mitin por ambos lados . En un balance general, creo que ambos candidatos han quedado desfasados en términos de la realización de las propuestas. No veo a un claro ganador del debate”, declaró a La República.

Además, el experto señaló que los planteamientos presentados por ambos candidatos eran poco técnicos y que posiblemente sean difíciles de ejecutar por las condiciones en que se encuentra el país tras un año de pandemia de la COVID-19.

“Lo único que hemos visto es propuestas, pero sin viabilidad. Keiko Fujimori proponía 3.000 colegios y Pensión 60, que no van con la situación del país que económicamente no es muy buena. Cada uno encontraba su nicho dentro de las propuestas que quería dar, pero ninguno decía cómo las va a hacer”, explicó.

También afirmó que, conforme se acerque el 6 de junio, la población podría demandar cómo se pondrían en práctica sus iniciativas.

El desempeño de los candidatos

Por su parte, Andrea Paico, experta en Ciencias Políticas, comentó que, a su criterio, fue el docente cajamarquino quien mostró una mejora en la exposición de sus propuestas frente a una candidata con experiencia.

“ Pedro Castillo ha mejorado bastante. Ha tenido un buen desempeño . Lo mismo Keiko Fujimori, pero ella lleva tres elecciones, más de 10 debates, es decir, es una candidata con ‘cancha’. Sin embargo, en esta ocasión, a Pedro Castillo se le ha notado con una postura un poco más clara y conciliadora a diferencia de sus anteriores declaraciones”, sostuvo.

Sin embargo, Coronado discrepó con ello, ya que consideró que al postulante de Perú Libre le juega en contra algunas de sus medidas económicas y el no mostrar a las personas que lo acompañan en su campaña.

“ Vemos en el lado de Castillo que no posee un equipo técnico y que posee ciertas propuestas que son anacrónicas , que se podrían ver en la Cepal de los años 60, de no dejar que entren importaciones”, alegó.

Ello, en relación a su proposición de limitar las importaciones en el contexto de la globalización. “Es una propuesta que plantearía la Cepal en los años 60. De alguna manera ya se aprobó acá con el Gobierno de Velasco, inclusive un poco antes con ese boom que había en Latinoamérica de la industrialización por sustitución de importaciones. Es algo que ya se probó y no funcionó”, continuó.

Entrega de canon minero como medida populista

Una de las promesas de la hija de Alberto Fujimori fue la de otorgar el 40% del canon minero a la población. Ante ello, Paico recalcó que se trata solo de una medida populista para ganar adeptos.

“Es una propuesta populista. Ambos se han basado en populismo y va a ser una propuesta que va a llamar la atención de otros sectores porque no solo Cajamarca es líder en cuestión del canon, también se encuentra Áncash. Esta propuesta va a jalar miradas, pero rescatar que toda esta campaña presidencial se ha basado en propuestas populistas por parte de ambos candidatos ”, exclamó.

A su turno, Coronado dilucidó que Fujimori Higuchi no podría ganar adeptos en las áreas de explotación minera, ya que han votado mayoritariamente a favor de Castillo Terrones en la primera ronda de los comicios.

“Aquellas zonas que tienen más conflictividad social por mineras ha votado aplastantemente a favor de Castillo. Además, bastantes de los proyectos mineros están en zonas de bajos recursos y esas están dominadas por Castillo. No me parece algo que podría cambiar. Tal vez podría convencer a indecisos, pero ese lugar es muy reducido”, subrayó.

Débil lucha contra la pandemia

En cuanto a la lucha contra la pandemia, que es un tema de gran relevancia, ambos especialistas concordaron en que fue un aspecto flojo para los candidatos presidenciales.

“No ha sido su fuerte en ambos candidatos, han sido propuestas muy generales, nada específicas, pese a que la segunda ola en el Perú ha sido muy fuerte. En abril se ha reportado la mayor cantidad de muertes. No tener propuestas claras respecto a un tema vigente, actual y que va a continuar dice mucho de ambos candidatos . No solamente es acumular la mayor cantidad de votantes, sino enfrentar un contexto que todavía va a perdurar”, manifestó Paico.

A su turno, Martín Coronado cuestionó que no hayan tenido una posición clara para un tema tan sensible en el Perú por la cantidad de personas contagiadas y fallecidas.

“Ambos no tienen medidas concretas contra la pandemia, ambos se han declarado anticuarentenas. Han apoyado la vacuna peruana que Sagasti ha dicho que la viabilidad de esta sería para finales de 2022 y que, si sale, no hay capacidad de distribuirla. No ha quedado claro para nada qué es lo que plantean en relación a la pandemia”, deslizó.

Ganancia de voto en las urbes

Como observación final, la politóloga Andrea Paico refirió que, tras el debate en Chota, ambos postulantes al máximo cargo del Estado ganarán respaldo electoral en las urbes y consolidarían el ya conseguido en la primera vuelta.

“En las urbes o en las principales ciudades, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori han consolidado sus votos. Pedro Castillo tiene un respaldo de provincias que no va a cambiar ni con este debate ni en las próximas semanas . Keiko Fujimori también ha demostrado que tiene todavía votantes fieles a la figura fujimorista. Con este debate, ambos candidatos han jalado votos principalmente de urbes, votantes que estaban entre el voto viciado o votar por este candidato o tal candidata”, argumentó.

De igual forma, dijo que la lideresa de Fuerza Popular le dio una ventaja al maestro del partido del lápiz al hacer alusión al esfuerzo que tuvo que hacer para trasladarse hasta Cajamarca.

“El simple hecho de que Keiko haya usado la frase ‘He tenido que venir hasta aquí’ le ha jugado en contra, por lo menos de cara a los votantes indecisos. Sumado a la variable de que quizás tenían la noción de que se necesita un cambio donde se tome en cuenta al resto de ciudadanos y ciudadanas, le ha jugado en contra a Keiko Fujimori. Es una ventaja que le ha dado a Pedro Castillo ”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.