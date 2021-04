Representante de Perú Libre dice que debate entre Castillo y Fujimori no será este sábado

El debate entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) no se realizará este sábado 01 de mayo en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, como se había acordado en un principio.

Así lo anunció, Víctor Cabrera, representante de Perú Libre en dicha región, quien comunicó la cancelación del evento entre ambos postulantes debido a que “no hay las condiciones necesarias”.

“Acá se merece respeto la población y a pesar de tener mucho aprecio a las organizaciones ronderas. En ese sentido, el debate el día de mañana no se va a dar porque no hay las condiciones necesarias . Esta es una decisión tomada porque no hay las condiciones necesarias. Estamos cayendo en actos de provocación e improvisación”, comunicó a Canal N este viernes 30 de abril.

Esta comunicación de Perú Libre se da luego de que el alcalde de Chota, Werner Cabrera, dijera que su municipio asumirá la organización del debate entre los candidatos con miras a la segunda vuelta electoral.

“En vista de que el Jurado Nacional de Elecciones no quiere meterse o participar y proveer este debate, nosotros tenemos toda la predisposición de promover este debate, y dando las seguridades del caso. No olvidemos que acá en Chota hay rondas campesinas”, refirió en diálogo con Exitosa.

En esa misma línea, Cabrera Campos señaló que no tienen ningún inconveniente en gestionar el evento, debido a que en ocasiones anteriores ya han participado en actividades de este tipo.

“ No es la primera vez que en Chota se va a dar un debate . Debates de candidatos para alcaldía y gobierno regional se han dado todos los años, hay experiencia y hay muy buenos moderadores, muy buenos periodistas”, precisó.

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que no se encargará del debate que Pedro Castillo y Keiko Fujimori habían planeado para este sábado a la 1 p. m.

De acuerdo a fuentes de La República, se explicó que no ven posible armar todo un evento en un día y medio por temas logísticos; no obstante, mencionaron que se comprometen a planificar las otras jornadas que se llevarán a cabo en el mes de mayo, de cara al balotaje.

