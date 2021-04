En una escalada de retos y pullas entre los candidatos presidenciales, la expectativa de un debate entre ellos para este fin de semana creció para quedar en el aire, sin certeza de su realización, al menos hasta el momento del cierre de esta nota.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que no se encargará del debate que Pedro Castillo y Keiko Fujimori han planteado para mañana a la una de la tarde en la plaza de armas de Chota, en Cajamarca, como la fujimorista consideraba.

“Los debates presidenciales que organiza el JNE se encuentran debidamente estandarizados y se ejecutan bajo condiciones de bioseguridad (...). El JNE no organiza otro tipo de encuentros que los candidatos libremente podrían realizar”, sostuvo el presidente del Jurado, Jorge Salas, según difundió la misma entidad anoche.

Horas antes, se habían reunido representantes de Perú Libre y de Fuerza Popular con funcionarios del JNE para dialogar sobre los debates que realizaría el Jurado. Por Perú Libre, estuvieron José Bendezú, dirigente, y Ana María Córdova, personera legal. Por el fujimorismo, Luis Galarreta, secretario general, y Milagros Takayama, personera legal. Por el Jurado, Milagros Suito, directora de Educación Electoral.

Vocero. José Bendezú, de Perú Libre. Foto: difusión

Era la segunda reunión para tratar este asunto. Ya el viernes pasado, el JNE les planteó la realización de cuatro debates: uno de técnicos, otro de candidatos a vicepresidentes y dos de Castillo y Fujimori, que serían los dos últimos domingos de mayo. Entonces, como en la primera vuelta, Galarreta no participó.

Esta vez, Fujimori había anunciado que iría Galarreta para coordinar con el JNE el debate en Chota que, luego de retarse y pullarse, habían planteado los candidatos para mañana.

En la reunión, Galarreta mencionó el eventual debate en Chota, pero Suito indicó que ese asunto no estaba en agenda porque en la primera reunión se propusieron cuatro debates, que incluyen a los candidatos presidenciales a fines de mayo. No se insistió en el tema, según diversas fuentes consultadas.

Los representantes de Perú Libre habrían expresado sus dudas sobre la realización de cuatro debates y que bastaría uno de Castillo y Keiko. No se habrían cerrado en esta posición, pero Fujimori aprovechó luego para tuitear: “Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los cuatro debates del Jurado”.

“Nosotros estamos a favor de los debates, pero con las formas consensuadas. Querían imponer y no llegar a un acuerdo. Dijimos que el debate debe ser de candidatos presidenciales”, comentó Bendezú a La República.

Los fujimoristas, en la reunión, habrían manifestado conformidad con la propuesta del JNE, pero que podrían aceptar que no se realice el debate de candidatos a vicepresidentes.

Maniobra. Galarreta se presentó ante el JNE. Foto: John Reyes / La República

“Nosotros respaldamos lo que está planteando el Jurado. Los argumentos de Perú Libre son hasta que los del Jurado no son elegidos por voto popular. Y pensaba que Castillo quería debatir. Ni hemos podido conversar del debate del sábado”, adujo Galarreta en RPP TV.

“Veremos si nos ponemos de acuerdo. Si tenemos que estar solos, estaremos solos”, agregó.

Hoy a las 6 y 30 de la tarde continúa el diálogo entre los representantes de los partidos y el JNE. Se esperan definiciones.

Horas después de este encuentro, la aspirante a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Patricia Juárez, había recalcado en RPP que su lideresa estaría a la una de la tarde mañana en la plaza de Chota.

Estaba por definirse la evolución de la salud de Castillo, quien era atendido por seis médicos en el nosocomio privado y tendría una faringitis. “Después de tener Covid-19, quedó con secuelas. Tiene debilidades”, dijo un colaborador.

En tanto, Richard Rojas, jefe de campaña de Castillo, aseguró que este viaja hoy a Cajamarca y seguía dispuesto a debatir.

Lo que nadie informó es quién organizaría ese debate.

Al cierre de esta nota, el postulante a mandatario de Perú Libre reafirmó desde Twitter que todo sigue en pie. “El debate se realizará sí o sí”, zanjó.

Una jornada estresante

Keiko Fujimori había aceptado la noche del miércoles debatir con su rival de izquierda en Chota, Cajamarca, pero con la condición de que sea el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche.

Castillo Terrones demoró en responder. Al día siguiente iba a volar rumbo a Lima para visitar los distritos de Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Ate. Su equipo de prensa había lanzado el rumor de que en la capital había amenazas de atentados contra su candidato. Pero al final todo quedó en especulación.

Mientras tanto, el vuelo del postulante de Perú Libre había sufrido un retraso. Recién a las 11 de la mañana, desde el Aeropuerto de Tumbes, mediante un video publicado en su Twitter, el dirigente magisterial aceptó el reto de la lideresa de Fuerza Popular.

Desde Tumbes. Pedro Castillo en el aeropuerto aceptó debate en Chota. Foto: Aldair Mejía / La República

Pero también planteó sus requisitos: que sea el sábado a la 1 de la tarde, en la plaza de Chota, en su natal Cajamarca. Castillo había alegado que no huye del reto: “Yo no me corro, quien se corrió fue su padre después de haber saqueado a mi país”, arremetió.

La hija del exdictador Alberto Fujimori se encontraba en su local de Paseo Colón. Tenía lista su agenda: partir este viernes a Amazonas y luego dirigirse a Cajamarca para confrontarlo.

Sin embargo, curiosamente la fujimorista dejó la organización del debate en manos del JNE, pese a que movilizar la logística necesaria para dicho evento, en menos de 48 horas, era inviable. “No me asusta, acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota. Y, esta tarde, Luis Galarreta (su secretario y candidato a la vicepresidencia) estará en una reunión sobre los debates del JNE y con los representantes de Perú Libre. Le he encargado establecer con ellos las reglas del debate”, sostuvo antes de dirigirse a Villa El Salvador, donde iba a presentar al economista Luis Carranza en su equipo de gobierno.

A la expectativa. Keiko Fujimori aguarda el cara a cara con Castillo. Foto: Felix Contreras / La República

Castillo, por su parte, llegó al Aeropuerto Jorge Chávez pasada la 1:30 de la tarde. Su semblante, a simple vista, era saludable. Incluso se animó a responder a la prensa.

“Para mí nunca fue una plaza difícil, son las regiones a las que pertenezco”, refirió cuando le preguntaron sobre el debate en Chota. Minutos después, subió a su camioneta, supuestamente para cumplir con sus visitas en San Juan de Lurigancho y Ate.

Luego hubo un giro imprevisto. Desde la cuenta oficial de Twitter de Perú Libre publicaron que el docente se encontraba con una descompensación respiratoria y que, por ello, fue trasladado a una clínica. Lo cierto es que se dirigió al laboratorio Aldalab, en el Cercado de Lima.

Sus asesores cancelaron todos sus recorridos en la capital. Castillo posteriormente fue trasladado a la Clínica La Luz, en la avenida Arequipa.

En Villa El Salvador, la lideresa naranja dijo que esperaba la recuperación de su rival de izquierda, insistió con que el JNE organice el debate y sostuvo que Castillo huye de ella. “No se corra, Pedro”, arremetió.

Un cuestionado jale de Keiko: el exministro Luis Carranza

Keiko Fujimori presentó como técnico suyo a Luis Carranza, exministro de Alan García y exjefe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien debió renunciar el 23 de marzo en medio de una serie de denuncias por acoso laboral y abuso de poder.

Incluso la periodista, Patricia Janiot, de Univisión, recordó en Twitter que la gestión de Carranza en la CAF estuvo manchada por cuestionadas aprobaciones de líneas de crédito.

El economista asegura que aceptó la invitación de la candidata de Fuerza Popular porque comparten “la visión de que el Perú necesita un sistema democrático”.

El dato. Keiko Fujimori presenta más figuras cuestionadas en su equipo de gobierno, como el exministro y exfuncionario de la CAF Luis Carranza. Foto: John Reyes / La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.