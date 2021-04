Doce alcaldes de Perú Libre en Junín investigados por cargos de corrupción

Un total de 12 alcaldes pertenecientes al partido político Perú Libre, agrupación que sigue en carrera en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 y que es representado por el candidato Pedro Castillo, vienen siendo investigados por cargos de corrupción en diversas municipalidades de Junín, según un informe presentando por América Noticias. Entre los funcionarios se reparten una veintena de denuncias.

Uno de los investigados es el alcalde de Chilca, Luis De la Cruz Sullca, quien tiene tres procesos por los delitos de peculado, peculado de uso y cobro indebido. La autoridad edil es acusada de adquirir maceteros por un valor de S/ 1000, así como usar de manera indebida las instalaciones de la municipalidad para la ingesta de bebidas alcohólicas. Estos hechos motivaron a los ciudadanos del distrito a recolectar firmas para iniciar un proceso de revocatoria.

Jhony Quispe, uno de los promotores y rostros visibles de la revocatoria, dio a conocer los motivos que llevaron a los vecinos de Chilca a iniciar la recolección de firmas: “incumplimiento de funciones, incumplimiento de promesas de campaña electoral, malversación de fondos, a su vez indicios de corrupción a gran escala”.

Otro de los investigados ligados a Perú Libre es Jorge Muñoz Laurente, alcalde de Pilcomayo quien fue denunciado por colusión agravada a causa de una obra de mejoramiento del sistema de agua potable. En el mismo informe, el burgomaestre deslindó de toda responsabilidad asegurando que en su mandato no se realizó dicha obra.

“Yo no he ejecutado, no he pagado nada, no he pagado ni una valorización, no he hecho ni un deductivo ni un adicional, todo lo ha hecho el exalcalde de la época”, declaró Muñoz Laurente.

La autoridad municipal de Pichanaqui, Raúl Aliaga Sotomayor al igual que Luis De la Cruz, cuenta con tres procesos en etapa intermedia por los cargos de peculado y colusión en la misma etapa. En uno de los mencionados se encuentra imputado por otorgar ampliaciones de manera indebida a la empresa que realizaba obras en el centro educativo integral Belén Iñapari donde se habría pagado un exceso de S/ 326.000 . Aliaga catalogó las denuncias como “políticas” y añadió que entregó “los recursos intactos a la municipalidad” .

Por su parte, Adán Vásquez Ninanya, hoy a cargo de la Municipalidad de Heroínas de Toledo, en la provincia de Concepción, fue inicialmente sentenciado por seis años debido al delito de colusión agravada en la obra del mejoramiento del canal de irrigación. Sin embargo, la sala penal rechazó la sentencia y el caso volvió a juicio para determinar su responsabilidad penal .

Los municipios de los distritos de Chupuro, Huamancaca Chico, El Tambo y la provincia de Concepción completan la lista de localidades de Junín en las que las denuncias por corrupción se repiten y tienen como protagonistas a alcaldes integrantes de la agrupación política Perú Libre, todo esto haciéndose público el mismo día en el que el candidato presidencial del partido, Pedro Castillo sufrió una descompensación respiratoria, la cual lo llevó a suspender todas sus actividades del jueves 29.

