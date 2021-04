César Hildebrandt: “Me niego a elegir entre la corrupta y un improvisado”

El periodista César Hildebrandt aclaró que no votará por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aunque le pongan “una pistola en la sien y le dijeran que no tiene opción”.

Asimismo, sostuvo que otra de las razones por las que tampoco elegirá a la hija del exdictador Alberto Fujimori es “porque tiene todas las taras de su padre, políticas y morales”.

“No solo las tiene, sino que se jacta de ellas. Y no solo no ha condenado ese gobierno que pudrió al Perú, sino que encarna su continuidad, su recomienzo, su re-re-re-reelección. Allí están, a su alrededor, algunos de los personajes que fueron comparsa de la dictadura: Carmen Lozada de Gamboa, Martha Moyana, Jorge Baca Campodónico”, escribió en su semanario Hildebrandt en sus trece.

En esa misma línea, explicó Fujimori Higuchi “está alineada con la derecha peruana que es la más ensimismada, reaccionaria y la más suicida de América Latina”.

Además, afirmó que la candidata “es garantía absoluta de conflicto, tensión social, agudización de las contradicciones y corrupción en el más vil y genérico de los sentidos”.

“ No votaré por Keiko Fujimori porque me da vergüenza imaginar que los peruanos tenemos tan poca memoria y tan poca dignidad . Ya no se trata de que la señora fue la primera dama de la dictadura. Se trata del pasado inmediato: su conducta de golpista congresal al instaurar un régimen paralelo en el parlamento tomado por sus manadas”, señaló.

De igual manera, consideró que Keiko Fujimori “haría cualquier cosa sin con ello aumenta su poder, su capacidad de encimar y aniquilar a sus adversarios” en referencia a la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski por parte de la bancada fujmorista el 2018.

“¿Y esta señora, jefa de un partido que funciona como un lobby de banqueros y empresarios industriales, que la derecha nombra como salvadora del país? ¿Y es a esta señora, que recibe dineros abultados de Odebrecht (plata probablemente sucia), a la que debemos aupar a la presidencia de la República?”, criticó.

Hildebrandt: “Castillo no vino gratis ni salió de la nada”

Por otro lado, Hildebrandt dijo que tampoco votará por Pedro Castillo de Perú Libre, pues considera que el profesor “no tiene equipo, visión económica, y argumentos contemporáneos”. Del mismo modo, dijo que su candidatura “es la expresión del legítimo resentimiento social”.

“A Castillo no lo hicieron los comunistas ni los nostálgicos del Pacto de Varsovia. A Castillo lo fabricaron la Confiep, la pandemia, la obsoleta Constitución del 93, la prensa monocorde, el abuso de los oligopolios, la desigualdad que la derecha fomenta con absoluta irresponsabilidad, la ausencia del Estado”, expresó.

Para el periodista, Pedro Castillo “pasó de ser un marginal con expectativas acotadas a candidato favorito de la segunda vuelta” y criticó su vinculo con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a quien calificó de “dinosaurio cubanófilo que imagina que la URSS no ha muerto y que Erich Honecker sigue levantando su bracito cada 1 de mayo en el lado rojo del Berlín dividido”.

“Pedro Castillo no vino gratis ni salió de la nada. Es el viejo zombi de la redención social siempre postergada. La falsa aristocracia del dinero pretender que vuelva a su tumba y quiere usar a Keiko Fujimori de enterradora”, acotó.

Finalmente, César Hildebrandt dijo que no votaría por ninguno de los dos candidatos presidenciales ya que “Keiko Fujimori nos conducirá a nuevas violencias, y Pedro Castillo casi nos garantiza el caos”.

“ Me niego a aceptar que la democracia me obligue a elegir entre la corrupta y un improvisado , entre la jefa de una organización criminal con facha de partido y el inquilino precario de la dacha andina del señor Cerrón (…) Me niego a que la democracia sea este chantaje. Me niego a decidir entre la bala y el hachazo. Quiero vivir con dignidad. A veces, el coraje exige tomar distancia. Quizá me arrepienta más tarde por votar por nadie esta vez”, añadió.

