Walter Albán, ex defensor del Pueblo, calificó de “desafortunadas” las declaraciones hechas por el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en Espinar en marzo pasado donde sostiene que desactivaría la Defensoría del Pueblo en un eventual gobierno suyo.

Sobre esto, Albán explicó que Castillo habría hecho este pronunciamiento “cuando no tenía la menor idea de que iba a ser uno de los candidatos que pasaran a la segunda vuelta”, y que, en caso quiera hacerlo, no podría, ya que “no tiene los poderes”.

“ No tiene ninguna facultad . El riesgo no sería que pueda desactivar el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o cualquier otra institución porque no tiene los poderes para eso. No estamos eligiendo monarcas o emperadores, estamos eligiendo a presidentes que tienen atribuciones importantes pero limitadas a lo que la Constitución señala”, declaró el último miércoles durante una entrevista en RPP.

En otro momento, comparó lo que viene sucediendo con Pedro Castillo con la campaña que hizo el exdictador Alberto Fujimori para la elección del 90, pues señaló que ambos “fueron improvisados al momento de postular porque ninguno aspiraba a ser presidente, sino que ha sido una serie de factores que han intervenido para este resultado”.

“Creo que la diferencia entre Alberto Fujimori y Pedro Castillo es que Fujimori no dijo nada, sino que juramentó bajo la Constitución y dijo que la iba a respetar y después dio el golpe. En este caso, el candidato (Castillo) ya se lanzó a decir (que busca cambiar la Constitución) por eso todos estamos advertidos”, acotó.

Sin embargo, el también exministro del Interior aseguró tener “menos temor” a un anuncio como el que hizo Pedro Castillo en la primera vuelta que a lo que hace actualmente la Comisión Especial del Congreso al querer elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

En efecto, Albán afirmó que el actual Parlamento solo responde a lo que quiere “el fujimorismo y sus aliados”, por lo que se encuentra “desprestigiado, y deslegitimado” para seleccionar a seis magistrados para los próximos cinco años.

“Ya se había dicho que esto iba a ser el nuevo Congreso. Eso sí nos coloca en un riesgo, porque las personas que dirigen ahora este Congreso desacreditado quieren hacer un concurso que no pasa ningún estándar de seriedad y objetividad (…). Eso sí sería muy peligroso y mucho más grave que anunciar que van a desactivar (la Defensoría del Pueblo) cuando sabemos que no pueden desactivarlo”, finalizó.

