Rondas campesinas estarán presentes en eventual debate en Chota

Luego de que Keiko Fujimori aceptara la propuesta de Pedro Castillo para debatir este sábado 1 de mayo en Chota (Cajamarca), asociaciones de rondas campesinas confirmaron su presencia al evento para escuchar los principales planteamientos de ambos candidatos.

“Vamos a hacer más rápida la reunión de la agenda que habíamos pedido y luego escucharemos a ambos candidatos para, al final, sacar algunas conclusiones como población asistente”, declaró a La República Norvil Rafael Heredia, representante de los ronderos.

En ese sentido, Rafael explicó que hacía pocos minutos tomaron conocimiento de dicho debate y que brindarían todas las garantías de seguridad para que este se desarrolle oportunamente.

“Estamos extraoficialmente enterados que se han puesto de acuerdo para llevar a cabo un debate. Por nosotros no habría ningún problema, podríamos brindar la seguridad y las condiciones para que podamos escuchar las propuestas de ambos candidatos ”, agregó.

Además, señaló que existe “expectativa” por parte de los residentes de Chota para escuchar al docente cajamarquino y a la lideresa de Fuerza Popular.

“ La expectativa es grande de escuchar a ambos candidatos . Tenemos que cumplir con el protocolo de salud y es lo que estamos indicando para las delegaciones que van a concurrir a ese evento”, sostuvo.

Encuentro Popular Rondero con Pedro Castillo

Para este mismo sábado, a las 10.00 a. m., se convocó a un Encuentro Popular Rondero en el que miembros de las comunidades escucharán al docente cajamarquino para fijar acuerdos en caso de que sea elegido como jefe de Estado.

“Nosotros habíamos convocado a un Encuentro Popular Rondero y lo habíamos invitado al candidato Pedro Castillo para escuchar sus propuestas y hacer algunos compromisos, él como candidato, en caso de ser elegido, con el pueblo de Chota y diferentes organizaciones ronderas de todo el país”, comentó Norvil Rafael, organizador del encuentro.

Expresó también que uno de los puntos agendados para el encuentro con Castillo Terrones es que explique sobre los presuntos nexos con el terrorismo que se le han atribuido en las últimas semanas.

“ Teníamos también que ver sobre las acusaciones que le vienen haciendo con la vinculación a grupos terroristas . Quienes lo conocemos (sabemos) que él es un maestro, un rondero, y no creo que esté comprometido con ese tipo de organizaciones”, alegó.

“La ronda campesina no condiciona a nadie”

Al ser consultado si es que como rondas campesinas tienen decidido su voto por alguno de los dos candidatos a la presidencia, refirió que cada uno tienen libertad de elección. No obstante, reconoció que no tienen conocimiento de los planteamientos de Keiko Fujimori.

“La ronda campesina es una organización de frente único que no condiciona a nadie, cada cual es libre. Lo que sí creo que dentro de un país democrático tenemos que escuchar las propuestas. No sabíamos nosotros la disponibilidad de la señora Keiko, sino también la hubiésemos invitado porque prácticamente nunca nos ha visitado por acá”, apuntó.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori debatirán este sábado en Chota

El primer debate presidencial, de cara a la segunda vuelta electoral, ya tiene fecha. Se desarrollará este sábado 1 de mayo, Día del Trabajo, a la 1.00 p. m. en Chota , Cajamarca, tal como lo propuso el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien insistió para que este evento se realice, ha aceptado.

Fue el miércoles 28 de abril que, en diálogo con la prensa, Fujimori le mandó un mensaje a Castillo en el que dijo que lo iba a esperar en los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “No se corra, Pedro. No se corra”, remató la candidata.

En la tarde de ese mismo día, el maestro de escuela le contestó durante una conferencia: “Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo ni a la gran oligarquía. (...) Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña (perteneciente a la provincia de Chota, región Cajamarca, en donde el profesor nació)”.

La respuesta de la lideresa del fujimorismo no se hizo esperar y en la noche le envió un nuevo mensaje a su contrincante político. “Quiero decirle que acepto su propuesta y, si usted pone el lugar, a mí me toca poner la hora y la fecha”, expresó. De esta manera, la lideresa del fujimorismo estableció que la jornada se realice el domingo 2 de mayo a las 8.00 p. m. Así concluyeron los acuerdos del miércoles.

“No me corro, quien se corrió fue su padre”

Pedro Castillo respondió a la propuesta de su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para debatir el próximo domingo 2 de mayo en la ciudad de Chota, en Cajamarca, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

En efecto, a través de un video difundido en sus redes sociales, Pedro Castillo retó a la representante del fujimorismo a tener un debate, pero no el domingo, como lo planteó Fujimori, sino el sábado 1 de mayo a la 1.00 p. m. en la Plaza de Armas de Chota.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que ha puesto el pueblo, pero si estás tan apurada para debatir, te espero este sábado a la una de la tarde en la Plaza de Armas de Chota , para debatir los puntos que quieras. Queremos, por tanto, decirle al Perú que yo no me corro, quien se corrió fue su padre, Alberto Fujimori, después de haber saqueado a mi país”, manifestó.

En un primer momento, Fujimori había aceptado debatir con Castillo el próximo domingo 2 de mayo a la 8.00 p. m., antes de los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones para el 23 y 30 de mayo próximo.

Mediante sus redes sociales, Fujimori publicó un video en el que acepta el primer pedido de Castillo, quien la invitó a que debatan en su tierra natal, en Puña, Chota.

