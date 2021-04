Pedro Castillo propone a Keiko Fujimori debatir este sábado en Chota

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, respondió a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien le había propuesto debatir este domingo en la noche en Chota. El profesor, sin embargo, lanzó una contrapropuesta para realizar el debate el sábado en la tarde en la misma ciudad.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura, a la cual usted está acostumbrada para quebrarme la agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, la espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera”, expresó Castillo en un video que publicó en su Twitter.

“Es importante decirle al Perú que yo no me corro, quien se corrió fue su padre después de haberse quedado en mi país”, agregó el maestro de escuela, en referencia a que Alberto Fujimori se escapó del Perú luego del escándalo tras la difusión de los ‘vladivideos’. Desde Japón, el exdictador intentó renunciar por fax, pero fue rechazado por el Congreso, que finalmente lo destituyó por incapacidad moral.

¿Cómo empezó la idea del debate?

El miércoles 28 de abril, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, le mandó un mensaje a Pedro Castillo diciendo que lo iba a esperar en los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ella remató señalando: “No se corra, Pedro. No se corra”.

Ante estas declaraciones, el maestro de escuela le respondió durante una conferencia de prensa ese mismo día: “Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, les convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña (Chota)”.

La respuesta de la lideresa del fujimorismo no se hizo esperar y en la noche del miércoles 28 le mandó un mensaje a su contrincante político. “ Acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha: este domingo 8.00 p. m. ”, indico en su Twitter. Castillo, finalmente, ha hecho una contrapropuesta. Habrá que esperar la réplica de Keiko Fujimori.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.