Se retracta. El aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, retrocedió en sus declaraciones hechas en Espinar en marzo pasado, donde dijo que desactivaría la Defensoría del Pueblo en un eventual gobierno suyo.

En efecto, a través de su cuenta oficial de Twitter, Castillo, quien cuenta con el 41,5% de respaldo, según la encuesta del IEP, dijo que no quiere desactivarla y que, por el contrario, buscará “reforzarla en beneficio de los más vulnerables”.

“La Defensoría del Pueblo debe defender los derechos constitucionales y supervisar al Estado. No quiero desactivarla, busco reforzarla en beneficio de los más vulnerables, como se concibió en sus inicios . El Defensor debe ser un demócrata”, escribió en la mencionada red social este jueves 29 de abril.

Pedro Castillo afirma que no desactivará la Defensoría del Pueblo. Foto: captura/ Twitter Pedro Castillo

Esta aclaración se da luego de que se difundiera un video en redes sociales donde aparece Pedro Castillo, antes de la primera vuelta, en un mitin en Espinar, en Cusco.

En esa oportunidad, el representante del partido del lápiz planteó desactivar la Defensoría del Pueblo. Además, afirmó que las empresas transnacionales “están con las horas contadas”, por lo que recibió críticas al respecto.

“Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. ¿La defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar?, pero ¿cuánto se llevan?”, enfatizó.

Por otro lado, el ex defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó de “desafortunadas” las declaraciones hechas por Pedro Castillo en Espinar.

Albán explicó que Castillo habría hecho este pronunciamiento “cuando no tenía la menor idea de que iba a ser uno de los candidatos que pasaran a la segunda vuelta”, y que, en caso quiera hacerlo, no podría, ya que “no tiene los poderes”.

“ No tiene ninguna facultad . El riesgo no sería que pueda desactivar el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o cualquier otra institución porque no tiene los poderes para eso. No estamos eligiendo monarcas o emperadores, estamos eligiendo a presidentes que tienen atribuciones importantes pero limitadas a lo que la Constitución señala”, declaró el último miércoles durante una entrevista en RPP.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.