El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, respondió a la propuesta de su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para debatir en la ciudad de Chota en Cajamarca de cara a la segunda vuelta electoral.

En efecto, a través de un video difundido en sus redes sociales, Pedro Castillo retó a la representante del fujimorism o a debatir este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota .

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que ha puesto el pueblo, pero si estás tan apurada para debatir te espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, para debatir los puntos que quieras, queremos por tanto decirle al Perú de que yo no me corro, quien se corrió fue su padre después de haber saqueado a mi país”, dijo.

Noticia en desarrollo....