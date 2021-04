Pedraza: “El plan de Castillo es menos logrado respecto al del fujimorismo”

En #VersusElectoral, Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior, analizó los puntos a favor y en contra de las medidas que tomarán Keiko Fujimori y Pedro Castillo, de ganar la segunda vuelta de las elecciones 2021, para combatir la inseguridad ciudadana.

El plan de gobierno de Fuerza Popular en su capítulo: ‘Eje 1: Orden público y seguridad ciudadana’ propone un programa de distrito seguro donde se fortalecerían comisarías, fomentaría coordinación con serenazgo y con la población. Además, acabaría con los remanentes terroristas en el Vraem y construiría nuevos penales.

Aunque las ofertas son razonables, el ex ministro del Interior señaló que las propuestas no son nuevas, por lo que no se lograrán lo cambios necesarios para reforzar la seguridad ciudadana.

Desde su punto de vista, lo más relevante en el plan de Fujimori Higuchi es reorganizar el Inpe y crear más centros penitenciarios, pero aclaró que estos no deberían construirse para evitar el hacinamiento, sino para ubicar a internos primarios que tienen oportunidad de reinsertarse en la sociedad.

“Tiene líneas grandes que me parecen razonables, pero nada nuevo. Es una buena línea, aunque un poco tímida, para remontar la situación que hoy vivimos”, analizó.

Por otro lado, el Ideario y Programa de Perú Libre en el capítulo titulado: ‘Política en seguridad ciudadana’ plantea combatir la tenencia ilegal de armas, reorganizar la PNP, eliminar ascensos por maestrías o doctorados.

Además, la agrupación de Vladimir Cerrón propone que los reos produzcan para el sector público y privado.

Según Pedraza, asociar la inseguridad ciudadana al modelo económico actual, como lo hace el plan de gobierno de Perú Libre, es incorrecto.

“El plan del señor Castillo es un poco más difuso, menos logrado respecto al del fujimorismo”, alegó.

Una propuesta interesante sería la creación de juntas vecinales que trabajen al igual que las rondas campesinas. Sin embargo, el ex jefe del Inpe aclaró que existen límites de idiosincrasia que impedirían su ejecución en todo el país.

“Es una labor preventiva, de apoyo a la Policía. Las rondas campesinas tienen una ley que las sustenta, su función es la de un estadío de alarma temprana para que la PNP intervenga”, acotó.

Asimismo, señaló que es impracticable hacer laborar a los reos en obras públicas porque generaría un gasto logístico grande para mantener la seguridad.

