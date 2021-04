Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo: “Espero que se recupere pronto”

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo esperar que su contendor Pedro Castillo, aspirante al cargo por Perú Libre, se recupere en su salud para que continúe con el debate pactado entre ambos para este sábado 1 de mayo.

La también excongresista resaltó que ya había actualizado su agenda de las actividades proselitistas para visitar Cajamarca, lugar donde se planificó el encuentro de los postulantes, y por otras provincias del país.

“ Espero que se recupere . Yo tenía planificado viajar mañana a Cajamarca para hacer una gira en Amazonas y Cajamarca, y ya había aceptado debatir en Chota”, respondió la lideresa de Fuerza Popular al ser consultada por el tema.

Asimismo, dijo estar a la expectativa de la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que propuso sea la moderadora del debate que aceptó tener este 1 de mayo, en el Día del Trabajador.

“Entiendo que, dentro de un momento, el señor Lucho Galarreta estará en una reunión con los miembros del JNE y los miembros del partido Perú Libre. Espero que se recupere pronto”, agregó.

Sin embargo, la institución confirmó a La República que no organizará el encuentro entre ambos candidatos con miras a la segunda vuelta, por el poco tiempo de plazo, tan solo un día y medio, y los problemas logísticos que esto significa.

“Déjeme conversar con el señor Luis Galarreta que se encuentra, me imagino, reunido con los miembros de Perú Libre y vamos a ver a qué conclusiones han llegado. (...) Aquí lo importante, y esa es mi reflexión final, no se corra, Pedro, no se corra .”, enfatizó Keiko Fujimori.

Castillo es atendido tras sufrir descompensación respiratoria

Pedro Castillo es atendido en la Clínica La Luz, ubicada en Cercado de Lima, tras sufrir una descompensación respiratoria, según informaron miembros de Perú Libre. Antes hizo una parada en un laboratorio.

El gerente de comunicaciones del establecimiento médico, Luis Vargas, dijo que el maestro cajamarquino es atendido por un equipo de seis médicos de distintas especialidades para diagnosticar su condición de salud.

