Keiko Fujimori aceptó debatir con Pedro Castillo este sábado en Chota

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha aceptado la contrapropuesta que lanzó su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, para que el debate no se realice el domingo 2 de mayo en la noche, fecha que ella había puesto, sino un día antes: el sábado primero a la 1.00 p. m. La ciudad se mantiene: será en Chota.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota ”, escribió la lideresa del fujimorismo en su cuenta de Twitter.

También señaló que su postulante a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, estará en la reunión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que hablarán, junto con representantes de Perú Libre, sobre los debates que organizará la máxima autoridad electoral. “Le he encargado establecer con ellos las reglas del debate del sábado”, comunicó Fujimori.

Seguidamente, agregó: “Espero que el candidato Castillo no siga rehuyendo o poniendo excusas absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que él quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros. Que el JNE ponga las reglas . No te corras, Pedro”.

Publicaciones de Keiko Fujimori.

¿Cómo surgió la idea del debate en Chota?

Todo empezó con las actividades proselitistas del miércoles 28 de abril. En diálogo con la prensa, Keiko Fujimori le dijo a Pedro Castillo que lo esperaba en los debates que realizará el JNE y que “no se corra”.

La respuesta de Castillo llegó por la tarde. “ Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder ”, expresó en conferencia. “Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña (perteneciente a la provincia de Chota, región Cajamarca, en donde el profesor nació)”, agregó.

Por la noche, a través de un video, la lideresa de Fuerza Popular replicó: “Quiero decirle que acepto su propuesta y, si usted pone el lugar, a mí me toca poner la hora y la fecha”. Así, estableció que el evento se lleve a cabo este domingo 2 de mayo a las 8.00 p. m.

Sin embargo, el candidato de Perú Libre realizó una contrapropuesta: “Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme la agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, la espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera”. Keiko Fujimori ha aceptado.

