José Vega anuncia que UPP apoyará candidatura de Pedro Castillo

El congresista José Vega, de Unión por el Perú, señaló que la agrupación política etnocacerista tiene una clara postura de respaldo al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Por un tema de principios, historia, legado de nuestros líderes fundadores (...), el único camino es apoyar a Pedro Castillo . Sé que está haciendo un llamado a todos los líderes, fuerzas sociales, populares, gremiales; es importante una gran unidad con el pueblo”, declaró a Exitosa.

En esa misma línea, refirió una serie de elogios al docente cajamarquino y afirmó que no existe razón para involucrarlo con el terrorismo, ya que Castillo Terrones proviene de una familia que se vio perjudicada por esos grupos extremistas.

“Castillo representa una esperanza a renovar, con una persona nueva. Es un hombre como muchos de nosotros, que procede de familias que han vivido la afectación de todos los fenómenos sociales, como el terrorismo. Indigna que ahora lo pretendan incriminar a él como terrorista, chavista, cubano ”, continuó.

“Tenemos coincidencias con Antauro Humala en apoyar a Pedro Castillo”

Asimismo, Vega indicó que el reo Antauro Humala, líder de Unión por el Perú, tiene la misma posición de apoyo a Castillo para la segunda ronda de las Elecciones Generales 2021.

“ Tenemos coincidencias con Antauro Humala en la necesidad de apoyar a Pedro Castillo . En eso coincidimos y él está de acuerdo con apoyarlo en la segunda vuelta”, dijo el congresista.

Insistió en que el maestro cajamarquino es “la única alternativa”, por lo que miembros del movimiento etnocacerista también “están de acuerdo” en respaldar esta candidatura a la presidencia de la República.

“Es la única alternativa que tenemos (...) He escuchado algunas posiciones (de los etnocaceristas) y están de acuerdo. Es el único camino porque tenemos propuestas comunes”, agregó.

Coincidencias en planteamiento económico

José Vega también comentó que tiene coincidencias con Pedro Castillo en el cambio de la Constitución Política, sobre todo, en términos de modificación del capítulo económico.

“ Es necesario cambiar el capítulo económico, si no lo logramos no va a ser posible ningún cambio , y creo que lo ha dicho el profesor Castillo. El capítulo económico no puede ser mutilado del Estado de participar solo subsidiariamente y que todo esté en mano de privados”, apuntó.

Vega Antonio participó en la primera vuelta de los comicios, pero no alcanzó la cantidad de votos válidos para ser uno de los contendores de la segunda ronda.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.