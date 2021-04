JNE no organizará debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori este sábado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no podrá organizar el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, programado para este sábado 1 de mayo, en la Plaza de Armas de Chota, de acuerdo a fuentes consultadas por La República.

Indicaron que no ven posible armar todo un evento en un día y medio por temas logísticos . Pero que se comprometen a planificar las otras jornadas que se llevarán a cabo en el mes de mayo, de cara al balotaje.

El viernes pasado (23 de abril) representantes de Fuerza Popular, de Perú Libre y del JNE tuvieron una primera reunión para coordinar cómo serán los cuatro debates que plantea la máxima autoridad electoral: uno de técnicos, otro de vicepresidentes y dos de candidatos presidenciales. Estos serían en Lima por el riesgo de la pandemia.

Ninguno de los asistentes a dicha reunión objetó que los eventos se realicen en la capital y no en otra ciudad. Hoy, sin embargo, la cita para discutir ideas, propuesta por Castillo y Keiko, se llevaría a cabo en Chota, Cajamarca. Pero hasta ahora no hay una entidad que se comprometa a organizarla en tan corto tiempo. Y el JNE lo ve complicado.

¿Cómo empezó la idea del debate en Chota?

La idea de debatir comenzó este miércoles 28 de abril. Keiko le dijo a Castillo que lo esperaba en los eventos del JNE y que “no se corra”. El candidato de Perú Libre aseguró que no se corría de nadie y retó a su contendora de Fuerza Popular a debatir en Puña (Chota, ciudad natal del profesor).

La respuesta de Fujimori no se hizo esperar y planteó realizar el evento este domingo a las 8.00 p. m. El maestro de escuela, por su parte, lanzó una contrapropuesta para que la jornada se lleve a cabo en la Plaza de Armas de Chota este sábado a la 1.00 p. m. (el Día del Trabajador). La lideresa del fujimorismo aceptó.

Castillo es trasladado de urgencia tras descompensación respiratoria

El partido Perú Libre, informó que su candidato Pedro Castillo ha sido trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Además, señalaron que las actividades programadas para este jueves 29 quedaban suspendidas.

El profesor también se pronunció sobre su estado en su cuenta de Twitter. “Estimados compatriotas, les agradezco por autoconvocarse el día de hoy en diferentes lugares de Lima. Sin embargo, por temas de salud, les comunico, con pesar, que no podré asistir . Mi abrazo y disculpas para todos los que llegaron. Sabremos recompensar este momento”, escribió.

Castillo, de acuerdo a la prensa del candidato, superó la COVID-19 en marzo de este año. Tras vencer a la enfermedad, continuó con sus actividades proselitistas. Ha sido criticado por distintas entidades porque, para segunda vuelta, no ha respetado los protocolos al reunir a mucha gente. No obstante, esta actitud no se ha tenido contra Keiko Fujimori, quien también aglomeró a muchos de sus simpatizantes.

