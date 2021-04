GEIN Histórico pide a candidatos exponer propuestas para frenar la COVID-19

El Consejo Directivo del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) Histórico exhortó a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo a dar a conocer sus propuestas para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.

“Quienes pretenden asumir la presidencia en medio de esta gravísima situación tienen el deber impostergable de exponer propuestas concretas para frenar la macabra escalada de muertes de peruanos debido a la COVID-19 ″, indicó en un comunicado.

Además, la asociación pidió que ambos postulantes al máximo cargo del Estado presenten el “equipo técnico que los acompañaría en un eventual Gobierno para sacar adelante al país de esta dramática crisis económica”.

En esa misma línea, el GEIN Histórico invocó a Fujimori Higuchi y Castillo Terrones a presentarse a los medios de comunicación para explicar sus principales planteamientos, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Resulta imprescindible que los candidatos comparezcan ante los medios de comunicación el tiempo que sea necesario para responder sobre las propuestas y planes que la ciudadanía exige conocer para decidir su voto ”, agregó.

Deslindar de organizaciones terroristas

Por otro lado, la asociación solicitó a los dos candidatos a la jefatura de Estado que se deslinden de personas que tendrían alguna “vinculación manifiesta” con grupos terroristas.

“Con la suficiente autoridad moral que tenemos, pero sin caer en estigmatizaciones de ninguna clase, exigimos que se den explicaciones y deslinde públicamente respecto de personas de vinculación manifiesta y evidente con las organizaciones terroristas que el GEIN combatió en el pasado”, apuntó.

GEIN pidió a candidatos a dar a conocer a su equipo técnico. Foto: GEIN

Pedro Castillo convoca a Keiko Fujimori a debatir este sábado

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, respondió a la propuesta de su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para debatir en la ciudad de Chota, en Cajamarca, de cara a la segunda vuelta electoral.

En efecto, a través de un video difundido en sus redes sociales, Castillo retó a la representante del fujimorismo a debatir este sábado a la 1.00 p. m. en la Plaza de Armas de Chota.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que ha puesto el pueblo, pero, si estás tan apurada para debatir, te espero este sábado a la 1.00 p. m. en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quieras. Queremos, por tanto, decirle al Perú que yo no me corro, quien se corrió fue su padre después de haber saqueado mi país”, dijo.

