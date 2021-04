Equipo técnico de Keiko Fujimori ligado a corrupción de los noventa

El equipo técnico presentado por Keiko Fujimori está compuesto por representantes del fujimorismo duro , algunos procesados por haber beneficiado a Vladimiro Montesinos, como Jorge Baca Campodónico; otros inhabilitados por blindar al exdictador y su asesor, tal es el caso de Carmen Lozada; y personajes como Martha Moyano, que evocan las épocas de corrupción y no implican un cambio, en momentos en los que necesita captar votos de los indecisos.

Para el exministro del Interior Walter Albán, con ese equipo, Fuerza Popular no está haciendo los cambios para ganar. “Por lo menos no el voto de los que no la hubieran querido elegir, pero la podrían preferir antes que Castillo”, precisó.

Sostuvo, además, que poner en la nómina a gente que tiene triste recordación de lo que significó el gobierno de su padre con Montesinos no es una forma de ganar respaldo.

“ El fujimorismo no está dando muestras de apertura para tender puentes . Si en esta etapa que necesita ganar respaldo se porta de esa manera, no hay mucho que esperar si llega al gobierno”, señaló.

La vieja guardia

El equipo de Keiko confirma que la corrupción pretende retomar el poder, aseguró Víctor Caballero, exjefe de la Oficina de Conflictos de Sociales de la PCM, quien recordó que el esposo de Carmen Lozada, Felipe Gamboa, trabajó para Montesinos en el SIN y fue sentenciado a ocho años de cárcel.

Además, fue inhabilitada cinco años por el Congreso en el 2001 por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y procesada por promover el transfuguismo de 16 parlamentarios a cambio de dinero y bienes que eran del Estado; todos acusados por el delito de corrupción, receptación y cohecho pasivo impropio.

En esa misma línea está Jorge Baca, encargado de Economía de Keiko, quien fue sentenciado a tres años de prisión por el salvataje irregular del Banco Latino en el gobierno de Fujimori. En julio del 2007 fue extraditado desde Argentina y estuvo recluido en el expenal San Jorge para que responda por delitos de cohecho pasivo propio, ocultamiento de documentos y falsedad ideológica.

En mayo de 1997, con funcionarios de la Sunat, participó en la creación del RUC Sensible, que evitó la fiscalización de los ingresos que obtenían los allegados de Montesinos.

Asimismo, tuvo mandato de detención por el desvío de fondos de los ministerios del Interior y Defensa al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la emisión de decretos de urgencia para la compra de aviones MIG-29 y armamento militar.

También aparece Carmen Vegas Guerrero, exasesora de Úrsula Letona, quien asistió a las sesiones de la Comisión Lava Jato del Congreso sin estar asignada, cuando ese grupo investigaba al esposo de Letona, José Guzmán Zegarra, por su participación en el proceso de licitación del proyecto Gasoducto del Sur, cuya buena pro fue a favor del consorcio Odebrecht, Graña y Montero y Enagás.

Otro personaje ligado al fujimorismo duro es Martha Moyano Delgado, defensora del autogolpe de Estado de Fujimori del 5 de abril de 1992.

A ellos se suma Patricia Juárez Gallego, exregidora y ex teniente alcaldesa de Lima en la gestión de Luis Castañeda Lossio (2015-2018). Renunció a Solidaridad Nacional y se integró a Fuerza Popular.

Como jefe de plan de gobierno está Hernando Guerra García, personaje con diferentes militancias , empezando su carrera en el Partido Socialista Revolucionario (PSR). El 2011 fue precandidato a la presidencia de Fuerza Social. El 2016 se lanzó por el Partido Humanista, pero de pronto apareció en la alianza Solidaridad Nacional-UPP, aunque no postuló. En su variopinta carrera, ahora está en Fuerza Popular.

El dato

Apertura. Keiko Fujimori defendió a su equipo técnico y aseguró que la convocatoria está abierta para todos.

Defensa. Sobre Carmen Lozada, dijo que tiene una maestría en Gestión Pública y mucha experiencia política.

No sumará aliados

Enfoque por: Alonso Cárdenas, experto en políticas públicas

Si algo nos ha enseñado la primera vuelta es que la gente quiere cambio, ya sea radical o moderado, pero cambio al fin y al cabo, y el equipo de Keiko no está alineado a lo que dicen las encuestas y la opinión de los expertos .

El equipo técnico de Fuerza Popular apela al núcleo duro del fujimorismo, porque está la vieja guardia representada en Baca, Moyano, Lozada.

Recordemos que el antifujimorismo es muy fuerte y con ese equipo no va a sumar aliados.

No se entiende muy bien el sentido de apelar a la vieja guardia fujimorista. No es una jugada inteligente, pues no va a captar a indecisos. Todas las señales dicen que se debe jugar la carta de cambio, pero no lo hace.

Ha dicho que va a convocar técnicos independientes, pero qué técnico solvente va a querer formar un equipo con el fujimorismo duro.

