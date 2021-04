Debates presidenciales en suspenso: reunión con el JNE continúa este viernes

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la reunión de coordinación sobre los debates presidenciales con los representantes de los partido políticos Perú Libre y Fuerza Popular continuará este viernes.

La entidad electoral dio a conocer que el diálogo iniciará a las 6.30 p. m. y enfatizó que mantuvo su propuesta para que los encuentros previos a la segunda vuelta sean cuatro en total: uno del equipo técnico, otro de vicepresidentes y dos de candidatos presidenciales.

Sin embargo, Keiko Fujimori, la postulante a la presidencia por tercera vez de Fuerza Popular, criticó que su contrincante Pedro Castillo “no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE” .

En esta misma línea, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia fujimorista, mencionó que, en la reunión con la entidad electoral, el grupo de campaña de su contendor se mostró en contra del planteamiento previo y se manifestó a favor de solo un evento.

“Los señores de Perú Libre han manifestado que no están de acuerdo con lo planteado. (...) Dijeron que no estaban de acuerdo con la propuesta del Jurado y que podría haber una el 30 de mayo ”, señaló en diálogo con Canal N.

El también excongresista agregó que, sobre el debate del sábado en Chota, propuesto por Castillo Terrones, los delegados del partido del lápiz no precisaron más e, incluso, señalaron que ese sería una semana antes de la segunda vuelta del 6 de junio.

Por su parte, José Bendezú, uno de los representantes de Perú Libre en la reunión con el JNE, refirió que lo señalado por Luis Galarreta no es cierto y que la conversación continuará este viernes porque cada equipo, incluyendo al de la entidad electoral, llevó una propuesta distinta.

“No nos pusimos de acuerdo en formas. Mañana tenemos una tercera conversación y pensamos llegar a un buen puerto. No, la verdad no (hemos planteado solo un debate). Hemos planteado que puede ser un par más, pero lo que sí nos pareciera innecesario es la gran cantidad, bajo criterios casi absolutos del jurado que nosotros no compartíamos. (...) Tampoco es lo que dice Galarreta”, mencionó para La República.

Bendezú reiteró que será Castillo quien informe cuántos encuentros oficiales previos a la segunda vuelta proponen. “Eso Pedro lo va informar, efectivamente, en su momento. Mañana tenemos una tanda de negociaciones, así que esperamos llegar a buen puerto”, acotó.

El JNE informó para este diario que no organizará el debate para este sábado 1 de mayo en la ciudad de Chota, como lo pactaron Pedro Castillo y Keiko Fujimori, por el corto plazo y las complicaciones de logística que esto significa.

