Secretario del PM señala que analizan cambios internos tras las elecciones

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, se pronunció sobre los posibles cambios que se harán dentro de la organización tras los resultados de las últimas elecciones generales.

En ese sentido, señaló que analizan qué se modificara y la reestructuración que harán de cara a los próximos comicios.

“ Estamos en un proceso de evaluación intensa dentro del partido sobre los resultados que hemos tenido . Resultados que hay que reconocer que no han sido buenos, resultados con los cuales no estamos satisfechos. Y evidentemente una evaluación que tiene que llevar a un conjunto de medidas y a una reestructuración interna”, indicó en diálogo con Canal N.

“El respaldo a Julio Guzmán sigue siendo el mismo con el cual fue elegido candidato presidencial, que debe ser un 70 o 75% del partido, pero definitivamente dentro del partido hay un reclamo por cambios profundos y una reestructuración partidaria”, añadió.

Previamente, un grupo de militantes del Partido Morado ya había pedido una reestructuración y que los miembros de la dirigencia den un paso al costado a fin de refundar la agrupación.

Ante ello, la congresista de esta organización Zenaida Solís solicitó calma y aseguró que pueden resolver los problemas con diálogo. Además, se pronunció sobre el papel del excandidato a la presidencia en el PM.

“Debemos tener un poco de calma, entendernos todos y no destruir el partido con acusaciones que no tienen caso. Julio Guzmán no ha dicho que va a atornillarse a la presidencia del Partido Morado. No lo ha dicho, no está en su cabeza”, aclaró.

Pedirán garantías democráticas a candidatos

En una entrevista en RPP, Rodolfo Pérez se manifestó sobre el anuncio que realizó Guzmán respecto a la la reunión que sostendrá con los postulantes de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Perú Libre, Pedro Castillo, de cara a la segunda vuelta.

“Hay preocupaciones sobre las credenciales democráticas de ambos candidatos. Evidentemente, (tanto) desde Fuerza Popular como de Perú Libre hay amenazas concretas a la libertad de expresión, a las libertades civiles y no hay garantías democráticas. Eso tenemos que exigir claramente (...). El país exige compromisos democráticos serios”, aseveró.

