Rafael Santos afirma que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta

El exaspirante a la presidencia Rafael Santos dijo que, “a pesar de que le cueste hacerlo”, votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“No soy keikista, no soy fujimorista y me cuesta votar por Keiko, me cuesta mucho; pero quiero más a mi país que el odio que puede tener. Me cuesta mucho, pero lo voy a tener que hacer porque mi país está primero. El futuro de mis hijos está primero”, declaró en la mañana de este miércoles a Radio Exitosa.

El también exalcalde, quien consiguiera el 0.386% de los votos válidos (55,612 votos) en la primera vuelta, consideró también “que la candidatura de Pedro Castillo tiene una posición muy radical, ideologizada, que llegará para quedarse y que plantea una ideología trasnochada que ha fracasado en Cuba y Venezuela”.

“Tenemos otra opción, puede que sea mala, pero no es la peor, así sea una ka, una zeta o ye, cualquier cosa será mejor que una ideología marxista-leninista que no va a salir del poder. Desde Chiclayo está incitando a que el pueblo se levante si no sale elegido. Eso es generar odio”, remarcó el empresario.

Santos logró ser alcalde de Pueblo Libre con la Alianza Electoral Unidad Nacional en el 2006 y en el 2010 por el Partido Popular Cristiano (PPC). En 2014 perdió en el tercer intento por liderar ese distrito. Renunció al PPC y se unió a Perú Patria Segura, una organización fundada por exmiembros de Cambio 90, partido que llevó a Alberto Fujimori a la presidencia.

“Dudo de un triunfo de Castillo”

Rafael Santos también dijo que exigirá públicamente a la candidata Fujimori crear una secretaría anticorrupción adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, con rango ministerial y que participe de las reuniones del Consejo de Ministros.

Esta secretaría, según aseguró, debería articular acciones con la Contraloría, la Policía y la Fiscalía para realizar auditorías en los ministerios, gobiernos regionales y locales, en contra de quienes cometen actos de corrupción.

Finalmente, dijo dudar de un eventual triunfo de Castillo: “Los peruanos, por más humildes que sean, son inteligentes y no van a respaldar una propuesta que llevó al Parlamento a personas vinculadas al terrorismo, responsable de la muerte de miles de peruanos”.

