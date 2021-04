Hernando De Soto: “No me he reunido con Pedro Castillo para darle mi apoyo”

Hernando de Soto, expostulante presidencial de Avanza País, dio a conocer que no se ha entrevistado con el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) para manifestarle su apoyo, sino que lo hizo para señalarle que hay puntos en su plan de gobierno que generarían pobreza al país.

“ Yo no me he reunido con Pedro Castillo para darle mi apoyo. Me he reunido con él para compartir mis profundas preocupaciones sobre su plan de gobierno , como es el caso de la estatización de empresas, la revisión de TLC’s, convocar a una Asamblea Constituyente el 28 de julio para la instalación de un sistema marxista-leninista, entre otros temas”, indica en un documento difundido en sus redes sociales.

El economista afirmó que “le ha demostrado” que las propuestas consignadas perjudicarían a todos los peruanos, en especial aquellos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.

Foto: imagen de Facebook Hernando de Soto

Del mismo modo, indicó que lo anunciado en los últimos días por el candidato del partido del lápiz sobre los modelos económicos que aplicaría en un eventual gobierno suyo, habrían generado “fuga de capitales” y “subida del dólar”.

“El único modelo viable es el de libre mercado, con mecanismos para que sus beneficios lleguen a todos los peruanos, lo que yo llamo “Capitalismo Popular (...). No se trata de igualar hacia abajo, sino hacia arriba” , sentenció el expostulante a la presidencia.

Castillo afirmó que se reunirá con De Soto

Durante su mitin en Máncora del 28 de abril, Pedro Castillo mencionó que se reunirá con el economista, y también hará lo propio con otros partidos políticos.

“Hay una reunión pendiente con Hernando de Soto, la vamos a hacer con la finalidad estructural igual que con los otros partidos. Conversar no es pactar, pero primero aclarando las cosas de donde venimos, quienes somos y qué vamos a hacer por el país ”, declaró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.