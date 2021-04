Castillo: Reto a Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña

El aspirante al sillón presidencial, Pedro Castillo (Perú Libre), retó a su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a un debate en su comunidad natal denominada Puña, perteneciente a la provincia de Chota, región Cajamarca.

“Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder, por el contrario les convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña ”, manifestó durante conferencia de prensa.

Esto, luego de que Fujimori le dijera que “no se corra” de los debates presidenciales contra ella, pues los peruanos están atentos a conocer sus propuestas.

Por otro lado, el profesor fue consultado acerca de quiénes liderarán los ministerios de Justicia, Interior y Economía, después de que la lideresa del partido naranja cuestionara que no haya revelado aún la identidad de su equipo.

“ El problema del Perú no pasa por individuos, no pasa solamente por ministerios , nosotros somos un partido que trabajamos con un equipo sólido en sintonía con todas las regiones del país y en sintonía con las demandas y las exigencias de los compatriotas”, respondió.

En seguida, añadió “lo otro lo diremos en su momento con respecto a nuestro equipo técnico que ha solicitado, saldrá en el momento oportuno”.

Castillo prometió priorizar salud en Tumbes

Pedro Castillo afirmó que en un eventual gobierno suyo priorizarán el cuidado al medio ambiente, el problema de la contaminación, pero sobre todo el tema de salud y el estado de los hospitales de Tumbes. “ En nuestro gobierno, la salud no será un servicio, será un derecho constitucional ”, acotó.

En esa línea, insistió en invocar al pueblo tumbesino a apoyar un posible referéndum, a fin de realizar el cambio de constitución, con el objetivo de “recuperar una nueva democracia”.

