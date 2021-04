Castillo: “No somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas”

El aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que ha rechazado el comunismo, luego de que en múltiples ocasiones se lo vinculara con este pensamiento debido a sus comentarios sobre las medidas que aplicaría en un eventual gobierno en Perú.

“ Hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas ”, sentenció firmemente desde su mitin en la ciudad de Máncora, Piura.

En otro momento, el profesor dijo que varios empresarios se habían sumado para apoyar su campaña, pues prometió “estabilidad jurídica” para ellos.

“Saludamos a muchos empresarios encontrados en nuestra trayectoria. Hoy los empresarios mismos se han puesto de nuestro lado diciendo que hay tranquilidad, habrá un gobierno con estabilidad jurídica, vamos a hacer una convocatoria abierta al empresariado ”, sostuvo.

Además, dio a conocer que tenía una entrevista pendiente con el excandidato presidencial de Avanza País Hernando de Soto, y que hará lo mismo con los líderes de otras agrupaciones políticas.

“Hay una reunión pendiente con Hernando de Soto, la vamos a hacer con la finalidad estructural igual que con los otros partidos. Conversar no es pactar, pero primero aclarando las cosas de donde venimos, quiénes somos y qué vamos a hacer por el país”, expresó Castillo.

De Soto manifestó que no apoya a Pedro Castillo

Hernando de Soto, expostulante presidencial de Avanza País, informó mediante un comunicado que la reunión previa que sostuvo con Pedro Castillo no fue para brindarle su apoyo, sino para señalarle algunos puntos en su plan de gobierno que generarían pobreza al país .

“Yo no me he reunido con Pedro Castillo para darle mi apoyo. Me he reunido con él para compartir mis profundas preocupaciones sobre su plan de gobierno, como es el caso de la estatización de empresas, la revisión de TLC, convocar a una Asamblea Constituyente el 28 de julio para la instalación de un sistema marxista-leninista, entre otros temas”, se lee en el documento.

