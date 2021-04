Pedro Castillo sobre su equipo técnico: “No puedo exhibirlo para la foto”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, manifestó que, hasta el momento, no ha dado a conocer quiénes conformar su equipo técnico porque este no está solo “para la foto”, sino que debe trabajar por el país.

“Algunos dicen, ‘oiga, y su equipo técnico no lo vemos’. Acá no puedo exhibir a mi equipo técnico para la foto porque es un equipo técnico que conoce la realidad del país, sabe cómo es el Perú, sabe cómo es la realidad nuestra y no va a estar allá sentado”, dijo durante un mitin en Piura.

Estas declaraciones del docente cajamarquino tienen lugar luego de que su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionara que no brindara nombres de dicho equipo. “Eso de esconder a sus voceros y equipos no le genera confianza a la población”, expresó.

“Recuperemos la riqueza del país”

Castillo Terrones comentó desde Piura que, de llegar al Gobierno, buscará “recuperar la riqueza” con el objetivo de mejorar la calidad de los programas sociales.

“ Recuperemos la riqueza del país para potenciar los programas sociales . No es posible que en un mes reclamen solo un alimento, una canasta, sino que tiene que ir acompañado de algo profesional, educativo. Tenemos que instalar en cada colegio un oftalmólogo, un odontólogo”, refirió.

Además, expresó que uno de sus principales planteamientos es ponerle fin a la pobreza. En ese sentido, criticó que por estas propuestas sea considerado comunista.

“Cuando hablo de combatir la miseria, la pobreza, las grandes desigualdades me tildan de radical, comunista, creen hacerme ver como en otros países. Ni marca ni copia, los peruanos vamos a enrumbar nuestro propio desarrollo”, agregó.

“Crearemos el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología”

En cuanto a sus lineamientos para el sector Educación, el maestro sostuvo que priorizarán que los estudiantes del nivel superior tengan la oportunidad de ir a universidades en el extranjero.

“Nos ratificamos que los jóvenes universitarios que ingresan a la universidad deben ir con un presupuesto del Estado al extranjero a capacitarse en ciencia, tecnología, investigación , para que regresen y lleven a cabo la industrialización del pueblo peruano. Por eso, crearemos el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología”, apuntó.

