Pedro Castillo ratifica autonomía y respeto por el BCR y empresa privada

En su recorrido por la zona norte del país, el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, ratificó su compromiso por respetar la autonomía del Banco de Reserva Central (BCR) del Perú, así como el respeto a la empresa privada.

“Vamos a respetar la autonomía del BCR, así como vamos a seguir diciendo, desde la macro norte, que seremos respetuosos de esta Constitución, seremos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado”, refirió desde Piura.

El aspirante al sillón presidencial hizo un llamado a la confianza de los empresarios de todo el Perú, para evitar cualquier tipo de estigmatizaciones e indicó que trabajará con ellos en un eventual gobierno.

“Desde Piura, invoco a la unidad. No nos vengas a nosotros con estigmatizaciones, no nos vengan a culpar que ya sube el dólar porque Pedro Castillo va ser gobernante, no nos venga decir a mentir a nosotros con otros cuentos”, sostuvo.

En otro momento, el líder de Perú Libre se refirió que de llegar al poder no consideraría la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori , precisó que, “el pueblo tiene memoria, entonces en ese marco ni indulto, ni perdón, ni olvido ”.

“El pueblo sabe lo que hizo el régimen Fujimorista, y eso se lo voy a trasladar al pueblo peruano para que las respuestas, ustedes las encuentren en cada calle, en cada pueblo, en cada rincón. Con nosotros no habrá más esterilizaciones forzadas a nuestras madres”, sostuvo.

Newsletter COVID-19 - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.