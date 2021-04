Iván Lanegra, secretario General de la Asociación Civil Transparencia, cuestionó el audio en el que presuntamente la congresista electa de Fuerza Popular en representación de Piura, Mary Cruz Zeta Chunga, insta a los simpatizantes del partido a sabotear las actividades proselitistas del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

“ Sabotear las actividades del partido contrario es una práctica indubitablemente autoritaria . Si queremos dar señales de compromiso con la democracia, ambos partidos deben condenar con claridad este tipo de acciones”, manifestó a través de su redes sociales.

El profesor se encuentra haciendo su recorrido en la región Piura, como parte de su plan de campaña, para exponer su propuesta a la población y responder dudas en conferencias de prensa.

Foto: captura Twitter.

Sin embargo, un audio de la supuesta autoría de Zeta Chunga trascendió en el cual el lunes 26 de abril habría convocado a asistir al parque infantil de la ciudad. El plan sería evitar que el postulante de izquierda tenga mayor alcance con los pobladores .

“No vamos a permitir que el señor Pedro Castillo ingrese tan fácilmente a Piura, está tratando de invadir y sorprender a todos los fujimoristas. Ayer han estado en Curamori, La Arena, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Amigos es nuestra oportunidad mañana por favor, todos se van a reunir ya se están convocando para las 3.00 p. m. en el parque infantil”, se escucha en el audio.

Legisladora pide no identificarse con polos de Fuerza Popular

Asimismo, hizo el llamado a presentarse con carteles en contra de Castillo y usando un polo con la bandera peruana, para no ser identificados como miembros del partido naranja .

“Nosotros tenemos que ir todos, pero no nos vamos a identificar con polo del partido, tenemos que ir con nuestro polo del Perú, con la bandera peruana. No al terrorismo, no queremos sangre en nuestra región Piura, terrorismo nunca más. (Vayan) con sus carteles, con sus cartulinas, todo lo que ustedes crean conveniente para traerle abajo su convocatoria”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.