Keiko por actos de anterior bancada de FP: “Se priorizó más la confrontación”

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, manifestó que la bancada de su partido, que formó parte del anterior Congreso disuelto, se enfocó más en enfrentarse a otros grupos políticos en vez de buscar las “coincidencias”.

“Creo que se priorizó más la confrontación , la fiscalización, cuando se pudo enfocarse más en las coincidencias, yo por ejemplo he señalado que cuando el señor Fernando Zavala fue hacer un voto de confianza y a pechar al Congreso, la pelea es de dos, pero en ese momento se debió poner paños fríos y no optar por la no ratificación de la confianza”, declaró a RPP desde Pucallpa.

En ese sentido, refirió que en ocasiones pasadas “ha pedido perdón” por el actuar de la bancada fujimorista y que lo haría nuevamente para asegurar que podrían “hacer las cosas mejor”.

“ He pedido perdón en reiteradas oportunidades y si lo tengo que volver a hacer, pues continuaré con eso porque creo que el reconocimiento de errores, el pedir disculpas o pedir perdón hace a la persona más humana y nos hace entender que podemos hacer las cosas mejor”, agregó.

El grupo de Fuerza Popular en el Parlamento Nacional se dedicó a obstruir diferentes iniciativas e, incluso, negó la confianza a los gabinetes ministeriales propuestos por el Ejecutivo, hecho que llevó al cierre del Legislativo en setiembre de 2019.

Conversaciones con excandidatos a la presidencia

Por otro lado, la candidata de Fuerza Popular confirmó que mantuvo diálogos con los excandidatos del Partido Morado y Podemos Perú, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“El día de ayer pude conversar con el señor Julio Guzmán. Entiendo que el señor (Daniel) Urresti también ha comentado que hemos conversado, sí, puedo comentar y ratificar que hemos conversado y hemos hecho algunos intercambios de ideas”, sostuvo.

Kenji Fujimori y Susana Higuchi envían mensaje de apoyo a candidatura de Keiko

Kenji Fujimori y Susana Higuchi, hijo y exesposa del exdictador Alberto Fujimori, saludaron la candidatura de Keiko Fujimori por medio de un video casero publicado a través de las redes sociales del también exparlamentario.

“Hola, Keiko, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Quiero mandarte muchos saludos. Sé que estás en Ucayali trabajando durísimo. Hay que darle con todo: alma, corazón y vida. Estamos aquí con mami y vamos a juntarnos para almorzar. Ya coordinamos. Tú tranquila, trabaja durísimo”, mencionó Kenji.

Ante este hecho, la lideresa fujimorista expresó que recibió la comunicación y dijo que su padre estará alegre por el apoyo. “ Estoy segura que ahora nos veremos a mi regreso ”, finalizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.