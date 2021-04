Pedro Castillo apela al pueblo y Keiko Fujimori busca aliados

Los candidatos presidenciales de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, y de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, prometieron ayer que buscarán consensos en caso lleguen a Palacio.

Sin embargo, aunque concuerdan en esta propuesta, ambos la plantean para concretar distintos planes.

A dónde apunta Castillo

Castillo, en ‘Cuarto poder’, dejó todo en manos del pueblo y una eventual asamblea constituyente para concretar sus reformas. “Vamos a ser un gobierno respetuoso de esta Constitución Política hasta que el pueblo lo decida (...) No voy a ser desobediente del pueblo. Si el pueblo dice referéndum (lo habrá), si el pueblo dice que no se cambia la Constitución, no se cambiará”, manifestó.

No obstante, realizar una consulta popular debe pasar primero por una discusión en el Congreso, donde Perú Libre solo tendrá 37 escaños.

Por eso, Castillo Terrones dijo que buscará conversar con las bancadas y los líderes de los partidos políticos. Incluso, pidió no estigmatizar al Parlamento y adelantó que buscará también el respaldo de las organizaciones vivas”, agregó.

Más tarde, en ‘Punto final’, Pedro Castillo apuntó que no piensa gobernar más allá de los cinco años.

El camino naranja

La aspirante presidencial Keiko Fujimori, en cambio, busca aliados para defender la Constitución de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y el modelo económico frente a lo que ella denomina la amenaza comunista.

“Todo está muy fragmentado y esto nos obliga a tender puentes, a buscar consensos”, refirió a ‘Punto final’. La lideresa naranja también saludó el apoyo del nobel Mario Vargas Llosa, del expremier Pedro Cateriano y del excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Por eso, la candidata investigada por lavado de activos en el caso Lava Jato dice que si llega a la presidencia tendrá un gobierno abierto y que, incluso, su primer ministro sería alguien no ligado al fujimorismo.

La candidata de Fuerza Popular también se refirió a la queja tramitada contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien la investiga por el presunto delito de lavado de activos. Según apuntó, esto fue presentado hace un mes por su defensa legal, que consideró que sus derechos habían sido vulnerados.

Al ser consultada sobre las fuentes de financiamiento de su campaña, Keiko Fujimori dijo primero que la información obra en la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En otro momento, la postulante confirmó que en un eventual gobierno indultará a su padre, el sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad Alberto Fujimori. Apuntó que lo hará respetando los mecanismos legales.

Keiko Fujimori también adelantó que de llegar a la presidencia respetará la institucionalidad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La candidata reconoció que enfrenta un escenario adverso en las encuestas. Por ello adelantó que buscará “generar espacios de credibilidad y de confianza” para intentar ganarse el respaldo de quienes apuestan por el voto blanco o viciado.

Cerrón, líder de Perú Libre, quiere bloquear su sentencia

Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre con el que candidatea Pedro Castillo, busca tumbar su sentencia por negociación incompatible, según reveló ayer ‘Panorama’. En diciembre del año pasado, la defensa de Cerrón presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial de Lima Este, La Molina, contra los jueces que lo condenaron.

Sombra de Castillo. Cerrón, sentenciado por corrupción. Foto: difusión

Esta medida busca revertir la condena contra el exgobernador de Junín. El recurso fue presentado por el abogado Iván Gómez Carrasco.

La medida apunta a armar el camino hasta llegar al Tribunal Constitucional (TC), justamente la institución a la que Castillo apunta a desactivar si llega al gobierno.

La clave

Infectado. El expresidente Martín Vizcarra y su esposa dieron positivo en Covid-19.

Pugna. Al 88,58% de las actas contabilizadas por la ONPE, el Partido Morado le quita una curul a Juntos por el Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.