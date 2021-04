Guzmán anuncia que se reunirá con Pedro Castillo y Keiko Fujimori

El excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, anunció que se reunirá con el aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, y con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral.

A través de sus redes sociales, Guzmán señaló que el diálogo que tendrá con los postulantes será para escuchar sus propuestas y para mostrar las preocupaciones por el país que tiene su organización. Asimismo, aclaró que después de estas reuniones decidirán a quién brindará su apoyo.

“A su iniciativa, esta semana me reuniré con Pedro Castillo y Keiko Fujimori para escucharlos y transmitirles las preocupaciones y propuestas del Partido Morado . Después de estas reuniones, nuestro partido tomará una decisión institucional”, escribió el fundador del PM mediante su cuenta de Twitter.

En las últimas elecciones generales, Guzmán solo consiguió un 2,2% de votos, según el conteo al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, el Partido Morado obtuvo cinco escaños en el próximo Congreso de la República. Por tal motivo, van a evaluar que el apoyo recibido se transfiera uno de estos dos candidatos.

Tuit de Julio Guzmán. Foto: captura

En este sentido, tanto el representante de Perú Libre como la lideresa de Fuerza Popular vienen realizando sus campañas electorales con miras a la segunda instancia electoral. En ese sentido, están buscando generar alianzas con partidos políticos y organizaciones.

Respaldos confirmados

Algunos excandidatos a la presidencia ya han anunciado a qué candidato apoyarán en los comicios que se realizarán el próximo domingo 6 de junio para conocer cuál será el próximo jefe de Estado.

El movimiento Nuevo Perú, fundado por la excandidata Verónika Mendoza, saludó el triunfo en la primera vuelta de Pedro Castillo y señaló que el profesor de primaria representa una opción de cambio en comparación de Keiko Fujimori.

“Saludamos el triunfo de Pedro Castillo en la primera vuelta, pues expresa una voluntad de cambio que puede viabilizar una salida democrática y popular a la crisis, cerrando el paso a la opción autoritaria y corrupta que representa el fujimorismo”, escribió la organización en redes sociales.

El último 18 de abril, el expostulante de Renovación Popular, Rafael López, anunció que va a votar por la heredera del fujimorismo, argumentando que no quiere para el país “algo peor que Venezuela”.

“Yo nunca he votado por Keiko Fujimori. He votado en blanco o viciado o por otra persona, pero en esta foto, en la cual tenemos que elegir entre dos opciones que no gustan, yo no puedo ser tan irresponsable de decir: ‘Bueno, no voy dar el nombre’. Yo voy a votar por Keiko por primera vez en mi vida, me cuesta, pero yo no quiero para el Perú algo peor que Venezuela”, declaró López en una entrevista en Panorama.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.