Guevara sobre voto nulo de Lescano: “No creo que sea una posición mayoritaria”

El presidente de Acción Popular (AP), Mesías Guevara, indicó que la posición del excandidato Yonhy Lescano de votar en blanco o nulo en protesta a las propuestas de los actuales aspirantes a la presidencia no sería mayoritaria dentro de la agrupación política.

“Lescano es un importante militante y dirigente del partido. Él tiene mucha ascendencia, y seguramente, el sector que lo sigue lo estará escuchando y (ha) validado su propuesta. Pero hay que ser honestos y transparentes, no creo que sea una posición mayoritaria ”, afirmó para Exitosa.

Posteriormente, Guevara admitió que las consignas ya no son lo suficientemente determinantes, y que cada uno es libre de tomar la posición que mejor le parezca.

“Nadie en su sano juicio ya se deja llevar por las consignas. Ya estamos en el siglo XXI, donde impera un sistema de información abierta. Bueno, cada quien tomará su posición de acuerdo a su conciencia”, agregó.

El presidente de AP remarcó que la posición de Lescano es respetable, tanto como la de Raúl Diez Canseco, aunque también es una opción disentir.

“ Es una posición netamente personal que él tiene, al igual que Raúl Diez Canseco, quien también salió a decir su posición. Ambas son respetables, no podemos concordar pero sí respetar”, explicó.

Asimismo, subrayó que en cualquier momento el partido sacará un comunicado en el cual se explique su posición.

“Lo que nos queda a toda la militancia es esperar el Plenario, pero no quita que al interior del comité político ya estemos conversando e intercambiamos ideas, y en cualquier momento, sacaremos un comunicado para dar una posición”, sentenció.

A nivel personal, Mesías Guevara evitó dar declaraciones, ya que reconoció que su cargo de gobernador regional le impide expresar su opinión sobre algún candidato.

“ En mi caso, por ser gobernador regional, no puedo decir la orientación de mi voto para mantener la neutralidad electoral. La posición ya la tengo, pero no puedo hacerla explícita. La ley me lo prohíbe”, indicó.

