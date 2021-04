Keiko sobre el gobierno de Alberto Fujimori: “También se cometieron delitos”

La postulante a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recordó el gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, y señaló que durante su gestión, no solo hubo acciones positivas, sino también actos condenables.

“ A lo largo del gobierno de mi padre, se han tenido logros importantes, pero también se han cometido errores y delitos ”, manifestó durante una entrevista en Latina.

Del mismo modo, aceptó que durante el gobierno del exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, provocó varios enfrentamientos desde la presidencia de Fuerza Popular a través de su gran mayoría en el Congreso, con 73 escaños.

“Y durante mi gestión como presidenta del partido Fuerza Popular, en el último quinquenio, se cayó en este círculo vicioso de la confrontación y yo he reiterado en varias oportunidades mis disculpas y mi perdón, y no tengo problemas en volverlo a hacer las veces que sean necesarias”, dijo.

La lideresa del partido naranja también reconoció que había cometido errores en estos últimos años que generaron mayores conflictos, los cuales perjudicaron al país.

“Yo creo que he cometido varios errores, lo he ido explicando a lo largo de la primera vuelta. El primero fue el día de la elección, al quinto día hice una conferencia de prensa reconociendo los resultados (...). Mi primer error fue no pedir en ese momento un recuento para que el resto de mi grupo político asimile mejor el resultado ”, justificó la candidata.

Sin embargo, no dudó en echarle parte de la culpa a Kuczynski por lo sucedido. “Yo asumo la responsabilidad de nuestro lado, y por parte del expresidente Kuczynski, él amenazaba con llevarse congresistas”, añadió.

Más del 90 % de denuncias contra congresistas fujimoristas fueron archivadas en 2016

Cuando Fuerza Popular obtuvo la mayoría en el Congreso en las elecciones del 2016, no solo obstruyeron las investigaciones contra Keiko Fujimori, sino que, además, también blindaron a varios de los legisladores de su bancada.

En este sentido, un informe de La República detalló que de 2016 a 2019 fueron declaradas improcedentes 85 acusaciones contra congresistas, gran parte contra legisladores de Fuerza Popular. De ese total, el 78% de las imputaciones fueron desestimadas cuando la Comisión de Ética estuvo presidida por los fujimoristas Segundo Tapia y Juan Gonzáles.

